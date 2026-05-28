El campo mira con incertidumbre al cereal: los costes están disparados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) vaticina una campaña de cereales de gran incertidumbre con costes de producción por encima del 30% respecto a la campaña anterior y precios a la baja. Además, la organización agraria sostiene que «en los cultivos del norte del país hay que añadirle las altas temperaturas de estos días».

Así lo constata la Unión de Campesinos de Castilla y León, tras consultar las lonjas más relevantes a nivel estatal, quien se teme que arranca una temporada cerealista marcada por precios a la baja y costes de producción muy elevados.

UCCL ha elaborado un análisis en el que se revela cómo los precios, desde 2021 hasta 2026, se habrían contenido con reducciones que pueden superar el 30% en el trigo duro y superan el 10% en trigo blando (12,97%), cebada (10,40%) y maíz en grano (13,74%).

En la misma línea, la organización critica que estos precios actuales son similares a los de hace 30 años y, en gran medida, considera que es debido a la continuación de las importaciones masivas de cereal ucraniano. «No puede ser que los agricultores españoles seamos los paganos de la guerra en Ucrania», se lamentan.

La organización cree que los conflictos internacionales han influido en estos datos, tanto para su aumento como ahora para su disminución, y lo que actualmente preocupa es atajar el tema de los elevados costes de producción que es lo que está lastrando al sector.

El aumento de alrededor del 30% de media en gasóleo y abonos entre los distintos cultivos hace que los márgenes se prevean bastante recortados, algo que preocupa a un sector que generalmente siempre ha sido rentable, especialmente por la versatilidad y utilidad de este cultivo.

«Comenzamos la campaña con estas premisas y, además, en los cultivos de la zona norte del país hay que añadirle las altas temperaturas de estos días, totalmente anómalas que esperemos que no duren mucho más». Comentan desde la organización. «Esto se vendría a sumarse a los altos costes de producción que están representando ya 200 euros más por hectárea respecto al año pasado», añaden desde la organización agraria.

UCCL insiste en que para hacer frente a estos costes extra es necesario extender las ayudas anunciadas por el Gobierno todo lo que permite la Unión Europea, permitiendo cubrir hasta el 70% de los costes extraordinarios hasta diciembre de 2026 y poner sobre la mesa nuevas propuestas.

Una temporada además en la que todo apunta a que la producción en el país de cereales caerá hasta los 20,5 millones de toneladas, un 22,8% menos que el año anterior, según las primeras estimaciones de Cooperativas Agroalimentarias de España. El descenso se atribuye principalmente al comportamiento irregular de la climatología durante el ciclo de cultivo, con lluvias abundantes en la siembra y posteriores episodios de calor y falta de agua que han reducido los rendimientos en buena parte de las zonas productoras.