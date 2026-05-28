Visto bueno a la adecuación del entorno de la Muralla de la Puerta del Mercado en Almazán

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha autorizado las obras de adecuación sostenible del espacio municipal en el entorno del tramo de la muralla de la Puerta del Mercado y del Antiguo Matadero, en Almazán, así como el control arqueológico vinculado a las mismas.

La actuación está promovida y englobada en el proyecto Plan Agenda 2030 desarrollado dentro de la estrategia municipal en el Ayuntamiento de Almazán. El proyecto tiene por objetivo integrar una zona situada a la entrada del casco urbano, actualmente sin uso definido en el entorno de la Puerta del Mercado. La zona de actuación se encuentra al sureste del casco urbano de Almazán, en la confluencia de la calle Monjas con la muralla medieval de Almazán, junto al antiguo matadero municipal.

La zona está dentro de las áreas de protección de yacimientos arqueológicos, que incluye todo el anillo interior de la antigua muralla de Almazán, y su franja colindante.

En las actuaciones a realizar prevalece la no intervención bajo rasante ni excavaciones, promoviendo en su caso trabajos de relleno frente a vaciado que pudiera afectar a los restos existentes bajo la rasante actual.

Las obras propuestas son la colocación de un bordillo de hormigón que delimita la calle con la zona de espacio libre; se conformará el estado final de la parcela, manteniendo las cotas actuales en toda la zona, tanto en la inferior como en las de mayor pendiente, ya al sur; la delimitación del trazado de la muralla se realizará mediante el marcaje del límite con rollizo de madera tratada anclados en el suelo y que formarán el eje central de la zona de actuación; en el lateral este, junto al carril interior de la muralla, con una elevada pendiente, y taludes expuestos, se va a ejecutar la consolidación de la base del muro, mediante bloques de gaviones de malla metálica; al sur de la parcela, junto a la muralla se eleva el terreno más de seis metros con una pronunciada pendiente. Esta zona, se va a adecuar mediante la conformación de seis pequeños bancales formados por tablones de madera tratada.

La dotación de infraestructuras es mínima, reduciéndose a una pequeña red de riego para minimizar el mantenimiento, y en cuanto a iluminación se plantea colocar unas luminarias de pie, de escasa altura. Se diseñan balizas tipo peón o equivalente, a colocar junto a los bancos y a la bajada de las escaleras de la muralla.

Paralelamente a la calle Monjas, junto a la jardinera elíptica, se colocarán dos columnas de acero corten y el interior contará con iluminación led que proyecta al exterior mediante los huecos de troquelado en el acero. El cableado será subterráneo.

La vegetación propuesta será predominantemente de tipo matorral, dominando especies autóctonas de bajas necesidades de mantenimiento. Únicamente se plantarán ejemplares de un porte algo mayor en la zona baja, pero siempre con especies que no alcancen alturas elevadas. En los bancales se plantarán ejemplares de aromáticas.

Respecto al mobiliario se propone la colocación de nueve bancos de madera tratada de pino instalados mediante zapatas aisladas de hormigón.

La Comisión, presidida por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha autorizado la intervención con prescripciones técnicas. Teniendo en cuenta que se trata de una zona susceptible de albergar restos arqueológicos, la realización de movimientos de tierra precisará de un control arqueológico para evaluar la presencia de restos bajo cota 0; el marcado de la traza de la muralla se ajustará, bien a la documentación existente de las excavaciones arqueológicas anteriores o a los posibles hallazgos que se realicen durante la obra; en ningún caso el trazado de las instalaciones provocara interferencias con los restos existentes en su caso.

La actuación está promovida por el Ayuntamiento de Almazán, y el control arqueológico, solicitado en las prescripciones técnicas, ha sido ya propuesto por la empresa Arquetipo y aprobado por la Comisión.

Por otro lado, Patrimonio ha emitido el informe relativo al proyecto de ejecución ‘Rehabilitación parcial de la Iglesia Parroquial de San Juan Ante Portam Latinan de Almántiga’, promovido por el Obispado de Osma-Soria. El documento deja constancia del mal estado en el que se encuentra el tejado.

En la actuación se contempla el saneado de la estructura de madera en mal estado, estimándose para el campanario un desmontaje de la estructura del 30 %, para la nave un 60 % y una intervención más integral para el resto. Además, se incluye la ejecución de la cubierta en todo su recorrido, la consolidación de los puntos deteriorados de la bóveda de cabecera y de sus muros, y el adecentamiento de las partes afectadas. Se incluye la instalación anti-intrusión y de protección contra el rayo.

Se consolidarán las grietas existentes en los plementos de la bóveda de crucería. También se ejecutará el adecentamiento de los paramentos deteriorados y afectados por la intervención, eliminando las manchas de humedad, para su pintado a base de pintura mineral al silicato, siempre todo transpirable.

El informe favorable considera que el revestimiento de mortero de cal sobre parámetros exteriores de fábrica cerámica o enfoscado será del color adecuado a la tonalidad de la `piedra en lugar de blanco.