El Gobierno garantiza la potencia eléctrica para captar empresas en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Javier Antón, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, mantuvieron una reunión de trabajo centrada en la planificación eléctrica y en las infraestructuras energéticas necesarias para consolidar el desarrollo industrial de la ciudad y la provincia. En la mesa, se abordó el nuevo mapa y cómo, ahora en fase de alegaciones, la estrategia mejora los recursos para el municipio y garantiza el crecimiento del polígono de Valcorba así como la implantación de proyectos industriales y la electrificación de la línea Soria-Torralba. Igualmente, el nuevo diseño impedirá la especulación y dará prioridad a los proyectos ya maduros lo que no hipotecará el suministro energético y hará que cualquier proyecto viable obtenga el impulso necesario.

«Estas actuaciones garantizan que Valcorba no va a dejar fuera ningún proyecto viable por falta de capacidad eléctrica», señaló el alcalde, quien insistió en que las nuevas infraestructuras permitirán atender tanto las iniciativas ya en marcha como futuras implantaciones industriales de interés. Ambas administraciones coincidieron en trasladar este mensaje respecto al futuro energético de Soria y su capacidad para acoger nuevos proyectos. El alcalde explicó que las dos últimas planificaciones eléctricas, tanto la vigente 2021-2026 como la nueva propuesta 2025-2030 actualmente en fase de alegaciones, han mejorado el posicionamiento de Soria.

En este sentido, Antón destacó especialmente las inversiones previstas en infraestructuras estratégicas como la subestación de Vientos de Soria, la conexión entre Coscurita y Magaña y, especialmente, la futura subestación Soria 220, que permitirá incrementar de forma notable la capacidad eléctrica disponible para el entorno industrial de la capital.

Por su parte, el secretario de Estado de Energía remarcó el cambio de paradigma impulsado por el Gobierno de España en la gestión de la red eléctrica y en el acceso a la capacidad energética. Groizard explicó que las nuevas medidas buscan «penalizar la especulación y priorizar los proyectos reales y maduros», evitando que capacidad eléctrica disponible quede bloqueada durante años por iniciativas que finalmente no llegan a desarrollarse. «El objetivo es que cualquier proyecto industrial solvente que quiera implantarse en Soria pueda hacerlo y que el cuello de botella no sea nunca la red eléctrica», afirmó.

Para ello, el nuevo marco normativo establece mayores exigencias y compromisos para las empresas que soliciten capacidad energética, incorporando hitos de desarrollo, obligaciones económicas y mecanismos para liberar capacidad reservada por proyectos que no avancen. Según refirió el secretario de Estado, este nuevo sistema permitirá aprovechar mejor la red existente y garantizar que la energía disponible llegue prioritariamente a proyectos industriales reales generadores de empleo y actividad económica.

Durante la reunión también se abordó el impacto que ya está teniendo la transición energética en la provincia de Soria a través de proyectos de energías renovables, comunidades energéticas, repotenciación eólica, autoconsumo y redes de calor como la que actualmente se desarrolla en la capital a través de Rebi. Antón agradeció la disposición permanente de la Secretaría de Estado de Energía y subrayó la importancia de mantener una interlocución directa con el Ministerio para seguir avanzando en nuevos proyectos industriales y energéticos.