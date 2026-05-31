La nueva fase en Soria de la Ronda del Duero ya tiene su proyecto

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La Ronda del Duero continuará su avance desde Los Royales a Eduardo Saavedra. Lo hará con un nuevo tramo para dar servicio a las viviendas que se están construyendo junto a Eduardo Saavedra. El concejal de Urbanismo, Luis Rey, confirmó que el proyecto técnico ya está realizado, de manera que el Ayuntamiento estaría en condiciones de licitar la ejecución del que sería la quinta etapa del vial. El responsable municipal de Urbanismo confió en que pueda lanzarse el concurso antes de comenzar el verano.

La Ronda del Duero es el vial que señala el PGOU para unir Eduardo Saavedra con la avenida de Valladolid a través de los sectores de nueva construcción. Su arranque se encuentra en la semirrotonda del paseo de Los Royales. Allí comenzó el primer tramo, con la filosofía de dar servicio a las entonces nuevas construcciones. En total, la Ronda suma con su perfil actual más de 700 metros y se interna en dirección al antiguo sector de Campofrío, ahora llamado Nueva U-25. Precisamente para los residentes de estas edificaciones se planifica el quinto recorrido de la Ronda, con la salida a Eduardo Saavedra, en las inmediaciones del llamado ‘hipódromo’, es decir, la rotonda oblonga creada por la renovación de las travesías.

Con este recorrido quedaría por ejecutar el ‘salto’ del Camino del Cañuelo, una costosa obra que se deja como última fase. No sería la primera vez que la Ronda ‘sobrevuela’ otros viales. Ya sucedió con el viaducto que salva la calle Miguel Herrero de Miñón y que va a dar ala rotonda que une con la avenida Europa. O sea, junto a las obras del Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social.

La Ronda del Duero no tiene en la actualidad el perfil por el que apostó en su momento el PGOU. Y es que el planeamiento diseñaba un gran vial de ronda con dos carriles por sentido. La actual Ronda ha sido construida con únicamente uno, aunque con unas características tales que se pueda desarrollar el desdoblamiento si alguna Corporación del futuro así lo desea.

Desde la semirrotonda del paseo de Los Royales la Ronda tiene que internarse hacia la avenida de Valladolid, para salir a la altura de la rotonda de Copiso.

Sin embargo, este desarrollo se plantea muy a futuro, teniendo en cuenta que los sectores que traviesa están sin ejecutar y que la finalidad más inmediata es prestar servicio a los vecinos.