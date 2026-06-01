Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha presentado este lunes una nueva edición del Festival Enclave de Agua, que celebrará su 19 edición los días 23, 24 y 25 de julio de 2026 en el entorno de las márgenes del Duero, con entrada libre y una programación que volverá a reunir a figuras nacionales e internacionales de la música afroamericana. La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, el director artístico, Víctor Frutos, y el director de producción, Alfredo Cañas, han subrayado el valor cultural, turístico y ciudadano de un evento ya plenamente consolidado en la agenda estival de la ciudad.

Durante la presentación, Gonzalo ha destacado que Enclave de Agua es “un festival de referencia, no solamente nacional, sino internacional”, y ha puesto en valor el enclave del río Duero como uno de los grandes atractivos del evento, así como su dimensión como apuesta institucional por el acceso a la cultura y los derechos culturales de toda la ciudadanía. El festival, dedicado a la música afroamericana —del blues, soul, funk y rhythm and blues al afrobeat, reggae o hip hop—, es además una propuesta gratuita, en un marco natural singular, que cada año incrementa su proyección y afluencia.

Según la organización, el festival ha ido creciendo hasta convertirse en una cita de enorme proyección, que ha dado cabida a más de 400 bandas programadas a lo largo de su historia y una identidad propia que se renueva cada año sin perder su esencia.

El director artístico, Víctor Frutos, ha explicado que la edición de este año refuerza la apuesta por bandas nacionales de primer nivel y combina nombres consolidados con propuestas internacionales de gran prestigio. Entre los nombres destacados del cartel figuran Morgan, como cabeza de cartel del jueves; Love & Fyah Project, con Alana Sinkey y Belén Natalí; Hip Horns Brass Collective; Enclave Jam Band; Funk GPT; Trio Bravo; Samuel Martínez Group feat. Teresa Jiménez; y la sesión DJ de Ollie Intruso.

Para el viernes 24 de julio, el programa incluye a Tom McGuire & The Brassholes, London Afrobeat Collective, Shirley Davis & The Silverbacks, Wasabi Cru, Enclave Jam Band, Siete Pulgadas & Rolita, Stereo Madness, Zangolotinos New Experience, además de la sesión de Gudlak & Txikito.

El sábado 25 de julio actuarán Judith Hill, Dani Nello, Lion Family Band, Doghouse Sam & His Magnatones, Juan Zelada, Greg Izor, César Crespo & The Deluxers, Koko Blues y The Criminals, con la sesión DJ de Djimba.

Además de los conciertos principales, el festival desplegará una programación paralela muy amplia, con unos 30 grupos y alrededor de 30 actividades en total, según detalla la organización. El programa incluye 9 conciertos en el escenario principal, 6 conciertos en La Pradera y 10 conciertos en los Vermús, además de DJs y otras propuestas complementarias.

Entre esas actividades destacan el mercado de artesanía, talleres, jam sessions y la expansión del festival por distintos espacios de la ciudad, con especial protagonismo de los Vermús, concebido para dar visibilidad a bandas sorianas y de la provincia, y para prolongar la actividad cultural desde la mañana hasta la madrugada. Alfredo Cañas recalcó que esta línea de trabajo “pretende llevar el ambiente del festival más allá del recinto principal y favorecer que la ciudad entera participe de Enclave de Agua”.

Tanto la concejala de Cultura como la dirección del festival coinciden en señalar el carácter extraordinario de una cita que se celebra de forma gratuita y que atrae público local, nacional e internacional, con asistentes que repiten cada año y convierten Soria en un destino de referencia durante el mes de julio. También pusieron el acento en el relevo generacional y en cómo muchos jóvenes sorianos han crecido con el festival, consolidándolo como parte de la identidad cultural de la ciudad.

La organización avanzó que en los próximos días la web oficial del festival publicará la información completa de horarios, bandas y detalles prácticos de la edición de 2026.

Enclave de Agua es un festival dedicado a la música afroamericana que se celebra a orillas del Duero, en la ciudad de Soria, con una trayectoria que se remonta a 2008 y una programación que combina conciertos, actividades paralelas y un entorno natural singular. El evento se ha consolidado como una de las grandes citas musicales del verano en la ciudad y como un potente activo cultural y turístico para Soria.