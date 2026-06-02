Dos ofertas se interesan por las escaleras mecánicas del Calaverón de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las escaleras mecánicas del Calaverón salvaron un paso con la recepción de ofertas para su construcción en la calle Beato Julián de San Agustín. Frente a la primera licitación que quedó desierta ahora han sido dos las propuestas interesadas en suministrar la estructura para salvar el desnivel en un barrio de complicada orografía. La presencia de dos empresas llega cuando el presupuesto de licitación se ha ampliado a 1,1 millones, frente a los 770.000 euros del primer y fallido procedimiento..

Las escaleras del Calaverón están previstas en una primera fase en la calle Beato Julián de San Agustín. Concretamente, en dos tramos, los correspondientes hasta el cruce con Albar Salvadores y desde Morales Contreras a Santa Clara. La obra incluye los taludes vegetales para una mejor integración paisajística, así como una cubrición metálica .

El contrato es asumido directamente por el Consistorio, sin esperar a la ayuda europea confirmada para el barrio. Aunque el Ayuntamiento ha obtenido 6,9 millones de dinero Feder para desarrollar en el Calaverón y el Castillo un Plan de Actuación Integrado valorado en 11,4 millones, el municipio lanzó la contratación antes de lanzar el programa que dará un vuelco a las zonas objeto de intervención.

El Plan de Actuación Integrado fija para el Calaverón un aspecto de ‘humanización’. Esto se traduce en una jerarquía de calles. El documento habla de viales cívicos y calles peatonales. Entre los primeros, Comuneros de Castilla, el tramo superior de Bodas Reales, Morales Contreras, Gonzalo de Berceo, Beaterio y Fuerteventura. Como peatonales quedan el tramo inferior de Bodas Reales, Beato Julián de San Agustín, Pinares de Soria y San Pedro de Osma.

El programa no se olvida de expandir las escaleras mecánicas, con la intención de que lleguen al primer tramo de San Pedro de Osma, Morales del Espino, Tintorería y el tramo superior de Pósito.