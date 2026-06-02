La Junta mantiene el Campus de profundización científica, pese a suspender el ministerio la convocatoria nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria acogerá un verano más el Campus de Profundización Científica en Ciencias y en Humanidades y Ciencias Sociales, que desde el curso 2016-2017 viene desarrollando la Junta, orientado a alumnos de primero de Bachillerato de Castilla y León. Sin embargo, no se celebrará en esta edición el programa similar impulsado por el Ministerio, pero dirigido a estudiantes de ESO de toda España, tras retirar la financiación necesaria para su organización, según fuentes de la Junta.

De este modo, a partir de julio alumnos de primer curso de Bachillerato de la Comunidad podrán participar en el Campus de Profundización Científica en Ciencias y en Humanidades y Ciencias Sociales.

Esta iniciativa de carácter autonómico busca fomentar el interés por las ciencias o las humanidades desde un punto de vista práctico y experimental. Los alumnos que quieran participar deben cumplir estos requisitos:

Haber obtenido en el año anterior a la convocatoria el título de graduado en ESO en la evaluación final ordinaria con todas las materias de la etapa superadas.

Haber obtenido en la ESO una nota media igual o superior a 8 puntos.

Haber logrado una nota media igual o superior a 7,5 puntos en el año académico al que se refiere la convocatoria.

Asimismo, también podrán acceder al campus los alumnos de altas capacidades que cursen primero de Bachillerato y que cumplan los mismos requisitos. Estos estudiantes tendrán reservadas seis plazas de las 82 que se ofertan en total (41 plazas para la modalidad de Ciencias y 41 para la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales). Las 76 plazas restantes se distribuirán de la siguiente forma: Ávila 6, Burgos 10, León 12, Palencia 6, Salamanca 10, Segovia 6, Soria 6, Valladolid 14 y Zamora 6.

El Campus de Profundización en Ciencias y en Humanidades y Ciencias Sociales se llevará a cabo en el mes de julio en el IES Politécnico de Soria y el IES Antonio Machado de Soria, con alojamiento y manutención en la Residencia del IES Politécnico de Soria.

En lo que respecta a la convocatoria nacional del programa, desde el año 2013 el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes venía convocando anualmente becas para participar en el 'Campus de profundización científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria', dirigido a estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria matriculados en centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos. Para ser beneficiario de estas becas era imprescindible haber obtenido una nota media de sobresaliente en el curso anterior.

El campus, además de potenciar las capacidades, fomentar el esfuerzo individual y motivar al alumnado, favorecía el intercambio de experiencias culturales y educativas entre alumnos procedentes de las distintas comunidades autónomas.

Hasta el año pasado Castilla y León recibía del Ministerio Educación, Formación Profesional y Deportes un importe de 90.000 euros destinados a financiar los gastos de organización y desarrollo de este Campus.

Dicho importe permitía que la Consejería de Educación, a través de Dirección Provincial de Educación de Soria, pusiera a disposición del proyecto profesorado experto, personal cualificado, así como los medios materiales necesarios para su realización, asumiendo además la gestión, administración, inspección, verificación, control y seguimiento del Campus. Anualmente, se convocaban 80 plazas distribuidas en dos turnos de participación (40 alumnos por cada uno) a lo largo del mes de julio.