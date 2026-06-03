Soria Rock llega con una apuesta por el heavy

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria presentó una nueva edición de Soria Rock, una cita ya consolidada en el calendario cultural soriano, que se celebrará los días 17 y 18 de julio en la plaza de toros. El festival combinará música, compromiso social y apoyo al tejido asociativo local, con la colaboración de la Asociación de Donantes de Sangre, el Banco de Alimentos y la Asociación Metalera Soriana. La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, subrayó el valor de una propuesta que consideró «ineludible» en el verano soriano y destacó la importancia de que la cultura se construya de forma compartida y con tintes solidarios. Por su parte, la organización agradeció el respaldo del Ayuntamiento y avanzó que el festival mantiene su vocación de dar espacio tanto a bandas nacionales como a formaciones locales y emergentes.

El cartel de este año apuesta con claridad por el rock estatal y el heavy metal, con dos jornadas diferenciadas y un perfil más duro que en ediciones anteriores. El viernes 17 de julio actuarán Alfredo Piedrafita, Gato López, Dakidarría y Sexperie. El sábado 18 de julio subirán al escenario Ángelus Apátrida, Rise to Fall, Grave Noise y Mortal Maze.

La organización destacó especialmente la presencia de Ángelus Apátrida, una de las bandas de thrash metal más reconocidas del panorama europeo, y el carácter de estreno de su actuación en Soria. También puso en valor la participación de Grave Noise, grupo soriano que aprovechará esta cita para despedirse temporalmente de su público, y de Mortal Maze, formación procedente de Segovia.

Uno de los ejes de esta edición vuelve a ser la colaboración social. La campaña con la Asociación de Donantes de Sangre ofrecerá un bono de descuento del 25% para quienes donen desde el inicio de la campaña hasta la celebración de los conciertos, mediante un código que se aplicará en la compra de entradas en la web oficial. Además, el festival mantendrá el uso de vasos reutilizables por motivos medioambientales y contará con un punto violeta.

En paralelo, la colaboración con el Banco de Alimentos se traducirá en una recogida de productos y en una aportación vinculada a consumiciones para quienes realicen donaciones económicas, con el objetivo de convertir la solidaridad del público en ayuda directa para las personas más necesitadas. La organización y las entidades participantes coincidieron en señalar que la música puede ser también una herramienta útil para impulsar gestos solidarios.

La venta de entradas se realizará a través de www.soriaeventos.es, con una oferta inicial más económica durante los primeros días de lanzamiento. Así, los precios de salida serán de 23 euros para el viernes y 18 euros para el sábado, con posterior subida de tarifa. La organización adelantó además que trabaja en un relevo asociativo para que el festival siga creciendo con nuevas energías, manteniendo su arraigo en la ciudad.

Soria Rock mantiene su condición de cita muy esperada dentro del verano soriano y refuerza, una vez más, su vínculo con la ciudad y con el público que lo sigue desde hace años. La organización recordó que el festival ha pasado por distintas etapas, que suma ya numerosas ediciones y que sigue apostando por el rock en todas sus variantes, con especial atención a la escena local y a la participación ciudadana. El Ayuntamiento y la organización remarcaron que Soria Rock no es solo una programación musical, sino también una forma de hacer ciudad a través de la cultura, la solidaridad y el trabajo conjunto entre instituciones, asociaciones y público.