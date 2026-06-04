UGT acuerda con Direxis adelantar la paga poniendo fin a la desigualdad que sufría la plantilla de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

UGT Servicios Públicos y la empresa Direxis, empresa concesionaria del servicio del transporte sanitario en la provincia, firmaron este miércoles un acuerdo que permitirá adelantar el abono de la paga vinculada al cumplimiento de los 3 años y 6 meses de la actual licitación del transporte sanitario, poniendo fin a una situación de desigualdad que afectaba exclusivamente a los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Soria.

La citada paga, tal y como informa el sindicato a través de un comunicado, fue incorporada al convenio colectivo con el objetivo de que los profesionales del sector participaran de las mejoras económicas derivadas de la adjudicación de los contratos de transporte sanitario. Sin embargo, debido a que la licitación de Soria fue una de las últimas en resolverse en Castilla y León, el devengo de esta paga quedaba fuera del periodo de vigencia del convenio, «generando una situación claramente perjudicial para la plantilla soriana respecto al resto de provincias», indican fuentes sindicales.

En la mayoría de las provincias, los trabajadores ya habían percibido esta mejora económica. En otras, como Burgos y Valladolid, donde la adjudicación también se produjo en fechas más tardías, se alcanzaron acuerdos específicos para adelantar su abono. Soria era la única provincia de Castilla y León en la que esta cuestión seguía pendiente de solución.

Sin embargo, tras las negociaciones mantenidas por UGT Servicios Públicos con la dirección de Direxis, ambas partes «han alcanzado un acuerdo que permite corregir esta situación y garantizar que los trabajadores y trabajadoras de Soria reciban el mismo trato que el resto de profesionales del transporte sanitario de la Comunidad».

Evita agravios territoriales

Desde el sindicato valoran «positivamente la disposición mostrada por la empresa para alcanzar una solución negociada que evita agravios territoriales injustificados y reconoce el derecho de la plantilla soriana a acceder a unas condiciones equiparables a las existentes en el resto de provincias».

De hecho, para la organización sindical, «este acuerdo supone un importante avance en términos de equidad y justicia laboral, al eliminar una diferencia que no obedecía al desempeño de los trabajadores ni a circunstancias propias de la plantilla, sino exclusivamente al calendario administrativo de adjudicación de la licitación».