El contrato y adjudicación de la feria de San Juan de Soria, recurridos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La adjudicación de la feria taurina de San Juan se complica, aunque según el Ayuntamiento hay margen para llegar a tiempo de las fiestas y que las celebraciones en el coso de San Benito discurran por normalidad. El alcalde, Javier Antón, confirmó que «tanto el contrato como la adjudicación» han sido recurridos. Al concurso para la gestión de la plaza de toros concurrieron dos propuestas, siendo la de Tauroemoción la mejor valorada. Al parecer, habría sido la otra empresa la que habría acudido al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCyL). El Ayuntamiento ha tenido que remitir la pertinente documentación sobre la queja y se espera en unos días la resolución de la institución. En principio, se llegaría a tiempo de las fiestas, aunque mientras tanto la adjudicación está en suspenso.

Por eso no se puede hablar todavía de que el soriano Rubén Sanz no estará en la feria de San Juan. Y es que, los carteles «todavía no están cerrados», dadas las circunstancias, señaló Antón. En su caso, desde el Ayuntamiento se elude la polémica con las peñas, teniendo en cuenta que la contratación o no de una figura es una cuestión que compete a las empresas.

Si bien desde el Consistorio estarían «encantados» en su caso de que Sanz apareciera en los carteles, «al final es una decisión que tiene que tomar la empresa adjudicataria», expuso el regidor. Hay un «asesoramiento del Consejo Asesor Taurino» en la materia, pero son las firmas las responsables de proponer a una u otra figura. Aquí «el Ayuntamiento no puede entrar, nosotros puntuamos en función de meritocracia, independientemente del lugar de nacimiento».

De hecho, en los pliegos no aparecen nombras más allá de los triunfadores del año pasado, determinándose ciertos puntos para quienes apuesten por ellos.

Por otra parte, preguntado por los medios sobre el emplazamiento de las atracciones de feria, el alcalde explicó que la cuestión es ya un «tema particular» y que «en breve» se anunciará dónde se ubicarán los feriantes.

Un ‘tema particular’ en el sentido de que este año no habrá una adjudicación del espacio público, sino que son los feriantes quienes buscarán el terreno donde establecerse, un suelo privado. Es lo que sucede con otras atracciones que pasan por la ciudad, como los circos. Antón refirió que el acuerdo está a punto de cerrarse y que en su momento se anunciará el lugar elegido por los negocios.

Este periódico ha podido confirmar que el emplazamiento no será en la zona del Camino del Carril, en la parcela donde en ocasiones se instalan los circos. De manera que gana peso el perfil del polígono de Las Casas como nueva sede de las atracciones.

El año pasado ya se planteó la cuestión de las ferias, teniendo en cuenta la inminencia de las obras del plan de renaturalización Brera en el aparcamiento de Los Pajaritos. Finalmente se pudieron celebrar allí, ya que se pospuso el comienzo de la ejecución a después de las fiestas.