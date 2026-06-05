Comienzan las demoliciones con un anexo en la estación del ferrocarril de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Uno de los edificios anexos de la estación del tren desapareció fruto de la acción de la maquinaria. Arrancan las demoliciones en la sede del tren en la capital y todo apunta a que se trata de preparativos para la ejecución de reforma integral que tiene que adjudicarse. De momento el concurso se encuentra en fase de examen de las propuestas, siete. Estas siete empresas pugnan por un presupuesto de licitación que asciende a 4,2 millones de euros (sin IVA).

El proyecto prevé la remodelación del inmueble, la mejora de las circulaciones interiores, la adecuación de los espacios destinados al servicio ferroviario y la recuperación del carácter original de su aspecto exterior. También incluye la adecuación de los accesos a la estación, el aparcamiento y la urbanización exterior.

Uno de los ejes de la intervención será la recuperación de la memoria arquitectónica del edificio original, obra de Luis Gutiérrez Soto. El proyecto plantea eliminar los revestimientos que ocultan la piedra original, recuperar las terrazas primitivas, ejecutar una nueva cubierta semejante a la inicial, restaurar los arcos de medio punto de la planta baja, abrir huecos en la fachada superior para mejorar su proporción vertical, renovar las carpinterías y rehabilitar las marquesinas.

La segunda línea de trabajo se centrará en la reorganización interior de la estación y en la ampliación del vestíbulo. El acceso principal se reubicará en las tres crujías centrales del edificio para favorecer la comunicación directa hacia los andenes a través de los huecos originales del eje de simetría. Esta nueva distribución permitirá crear un vestíbulo más amplio y diáfano, mejorar la relación entre los distintos espacios y ordenar de forma más clara los servicios destinados a las personas usuarias. El extremo oeste del inmueble albergará la cafetería, el despacho de atención al cliente y la venta de billetes. La cafetería tendrá funcionamiento independiente respecto al resto de la estación y se abrirá hacia una zona lateral destinada a terraza. El proyecto incorpora además un nuevo núcleo de aseos, que incluirá aseos para hombres, para mujeres y un aseo adaptado a personas de movilidad reducida. La planta primera cambiará de uso y pasará a destinarse a alojamiento tipo hostel. La intervención prevé un nuevo núcleo de comunicación accesible, formado por escalera y ascensor, además de una redistribución interior que permitirá habilitar nueve habitaciones, aseos, duchas, vestuarios y zonas comunes de descanso. Las terrazas en los extremos del edificio se destinarán a espacios de estancia exterior.