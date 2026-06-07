La obra de este canal de regadío de Soria vuelve a la 'casilla de salida' de la tramitación

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La modernización del Canal de Campillo de Buitrago ha vuelto a la casilla de salida, dado que el proyecto acaba de ser presentado nuevamente modificado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) para conseguir la evaluación ambiental, eso sí esta vez por tramitación ordinaria y no simplificada, como se solicitó la vez anterior, de modo que toca esperar de nuevo a que lo estudie el Gobierno y se apruebe por fin una infraestructura que lleva pendiente siete años desde la firma del convenio, pero más de dos décadas desde que la comunidad inició los trámites para hacer realidad esta obra.

Los regantes temen que la espera se prolongue otros dos años, que es lo que calculan por otros proyectos similares, lo que llevaría a que el expediente administrativo no culmine al menos hasta 2028, diez años después de la firma del convenio de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias SA (Seiasa) con la comunidad de regantes. Un retraso que acarreará sin lugar a dudas la actualización del presupuesto, cuantificado en 2019 en 27 millones de euros a la firma del convenio.

El proyecto se presentó de nuevo ante el Miterd a finales del mes de abril, según informaron desde Seiasa a la comunidad de regantes, pero no por vía abreviada como se intentó en un principio, pero el Gobierno central lo tumbó requiriendo la tramitación ordinaria dada la envergadura de la infraestructura que afecta a 2.600 hectáreas en los términos municipales de Buitrago, Fuentecantos, Fuentelsaz de Soria, Garray, Renieblas y Velilla de la Sierra.

No obstante, el proyecto cuenta con la declaración de interés general, de modo que la comunidad de regantes del Canal Campillo de Buitrago confía en que la modernización tenga prioridad al estar iniciada la tramitación. «Estamos en las manos del Ministerio de Transición Ecológica; no nos queda otra que esperar, pero cada vez tenemos menos ilusión», sostiene el presidente de los regantes, Alberto García.

Y es que tras la reunión con técnicos y responsables de Seiasa a finales de abril, la Comunidad convocó a una asamblea general para informar de la nueva situación, que deja al proyecto otra vez en la casilla de salida. A los regantes, 688 propietarios, no les queda otra que asumir el giro que ha dado la tramitación, si bien miran con recelo a las consecuencias económicas que ello pueda acarrear.

La tramitación administrativa oficial de esta modernización del regadío se remonta a diciembre de 2018, cuando se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona, que se divide en tres demarcaciones. Porque la realidad es que los regantes llevan décadas ansiando una infraestructura acorde con el siglo XXI.

En el momento en el que se plantearon las obras de regadío del Canal de Campillo de Buitrago, cuando se firmaron los primeros convenios en septiembre de 2019, figuraba una superficie de 2.619 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Buitrago, Fuentecantos, Fuentelsaz de Soria, Garray, Renieblas y Velilla de la Sierra. Después, entre noviembre y diciembre de 2019 salen a información pública las bases provisionales de todas las zonas, en las que se propone un perímetro de actuación de 2.367 hectáreas, de modo que se recortaba así la superficie en 250 hectáreas. Pero finalmente en el proyecto que se presentó para la Declaración de Impacto Ambiental figuraban 2.507 hectáreas.

Esta disparidad de cifras ha sido la causa de que el proyecto haya pasado por todas las administraciones responsables, para ver si se llegaba a una solución. Porque la comunidad de regantes buscaba compensar la superficie que se retiró de la modernización al estar en zona del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) y del aeródromo de Garray, alargando la demarcación 1, hacia Renieblas, pero el Gobierno central se pronunció indicando que el proyecto debe asumir la superficie del Plan Hidrológico Nacional si se quiere seguir adelante con la modernización. Después, salió un Real Decreto por el que las comunidades de regantes podían modificar en función de la contratación y se aceptaron las 2.507 hectáreas, que es lo que figura en el proyecto final.

La actuación, cuantificada en 27 millones de euros según el proyecto que se llevó al convenio en 2019, consiste en la modernización de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Campillo de Buitrago, que se encuentra actualmente en un grave estado de deterioro.

Y es que el Campillo de Buitrago se riega hasta ahora mediante un canal en hormigón de 36,5 kilómetros de longitud que toma las aguas de un azud que entró en funcionamiento en 1976. El agua se distribuye desde el canal mediante conducciones a cielo abierto de hormigón y tierra, unas conducciones que generan grandes pérdidas de agua, al tratarse de infraestructuras obsoletas.

La actuación consistirá en la sustitución de las conducciones de hormigón y tierra por una red de riego con tuberías a presión y caudal controlados que permitirá incrementar la eficiencia del sistema. Entre las infraestructuras a ejecutar se encuentran igualmente la obra de toma desde el Canal de Campillo de Buitrago, la mejora de su tramo inicial hasta la estación de bombeo, un tramo de la tubería de impulsión hasta balsa elevada y una estación de filtrado.

La modernización permitirá la optimización del uso del agua, con un ahorro de casi el 25%, por lo que se puede afrontar con más garantías el riego en periodos de sequía. También reduce la contaminación difusa puesto que en estos regadíos es necesario abonar una cuarta parte menos. Además, mejora la rentabilidad de las explotaciones puesto que es un 35% más barato regar en las zonas modernizadas. Sin olvidar que en estas parcelas se abre un abanico mucho más amplio de posibilidades de cultivos alternativos y está demostrado que se incorporan más jóvenes en aquellas zonas que han acometido obras de modernización.