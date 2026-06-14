El comercio de Soria mantiene el ritmo de la formación

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria), a través de la Red de Oficinas Técnicas de Comercio de Castilla y León, continúa desarrollando acciones formativas dirigidas a fortalecer la competitividad del comercio de proximidad en el entorno digital. La próxima cita tendrá lugar el próximo martes, 16 de junio, con la jornada online y gratuita ‘Google Business Profile: el escaparate digital de tu negocio’, que se desarrollará de 8.15 a 9.45 horas.

En un contexto en el que cada vez más consumidores buscan información a través de Internet antes de realizar una compra o solicitar un servicio, la presencia digital se ha convertido en un elemento estratégico para cualquier negocio. Google Business Profile, la herramienta gratuita de Google para la gestión de perfiles empresariales, permite a los comercios aumentar su visibilidad local en búsquedas, mejorar su posicionamiento en Google Maps y generar confianza entre los potenciales clientes.

La sesión ofrecerá una visión práctica sobre cómo transformar este perfil empresarial en un auténtico escaparate digital capaz de atraer clientes en el momento preciso en que realizan búsquedas relacionadas con su actividad. Para ello, se abordarán aspectos como el nuevo comportamiento del consumidor local, las búsquedas ‘cerca de mí’, la importancia de la reputación online y la influencia de las reseñas en la decisión de compra.

Asimismo, los asistentes conocerán las claves para configurar correctamente su perfil, optimizando categorías, descripciones, fotografías, horarios, productos y servicios, así como las estrategias más eficaces para mantenerlo activo mediante publicaciones periódicas y una adecuada gestión de opiniones y valoraciones de los clientes.

La jornada también incluirá contenidos relacionados con la interpretación de métricas, el análisis de resultados y la planificación de rutinas de mantenimiento que permitan aprovechar al máximo las posibilidades de esta herramienta para mejorar la presencia digital del negocio. La formación será impartida por Miguel Ángel Martínez, profesional con más de 20 años de experiencia liderando áreas de ventas y especializado en el incremento de la productividad comercial, la implantación de metodologías o los procesos de auditoría.