La amortización de la depuradora de Soria suma 26,28 euros más al año en los recibos

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento lanza la nueva tarifa del agua, que pone al día y aclara los conceptos y suprime además el ‘mínimo’ que venía a suponer una invitación al despilfarro del recurso. La concejala de Obras, Ana Alegre, y el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, presentaron el nuevo sistema que pasará hoy por las comisiones de Servicios Locales y Hacienda. Entre los conceptos que incluirá el recibo se encuentra la amortización de la depuradora de Sinova. Finalmente, por este motivo el recibo asumirá 8,76 euros al cuatrimestre, 26,28 euros al año. También hay que contar con unos mayores gastos de explotación de la planta, al ser más moderna que la desaparecida en las márgenes del Duero. En lugar del ‘mínimo’ de 40 metros cúbicos, que un hogar difícilmente podía gastar en el periodo de tarificación, el recibo futuro (se espera su implantación para finales de año o comienzos del que viene) describe tres tramos de consumo. Entre unas cosas y otras, según las estimaciones del Ayuntamiento los usuarios que no superen los ocho metros cúbicos afrontarán un recibo idéntico al actual, mientras que los recibos domésticos estándar conocerán un aumento mensual de entre uno o dos euros (de cuatro a ocho euros al cuatrimestre).

La participación local en la depuradora asciende a 18 millones de euros, que se corresponden con créditos a 25 y 40 años, explicó Muñoz. La amortización, conforme al principio de ‘quien contamina paga’, debe realizarse en 40 años. Esto supone unos 700.000 euros al año. A esto hay que sumar los mayores costes de explotación de una planta con más personal, mayor coste de mantenimiento y consumo eléctrico. Si el mantenimiento de la antigua depuradora se traducía en 843.000 euros al año, ahora el coste sube a los 1,1 millones. En definitiva, un millón más en cuanto a depuración con la nueva planta. Todo el ciclo del agua, el abastecimiento y la depuración, cuesta en Soria 6,7 millones al año, que hay que repartir entre los 29.000 recibos de la ciudad.

La nueva depuradora permite «cumplir con las directivas europeas», recordó Alegre, quien destacó la mayor «calidad» del servicio. La ejecución de la planta de Sinova ha permitido además recuperar como espacio para autocaravanas el antiguo emplazamiento. Aparte de la amortización, la nueva tarifa del agua tiene que ser más progresiva, de manera que pague más quien consuma más y se fomente el ahorro, expresó la concejala de Obras.

De esta manera, se suprime el ‘mínimo’ de 40 metros cúbicos. Y el recibo establecerá tres tramos de consumo: de 0 a 8 metros cúbicos; de 8 a 20 metros cúbicos; y más de 20 metros cúbicos.

Estos tramos son uno de los cuatro conceptos que incluirá el recibo cuatrimestral (no se cambia la periodicidad). Los otros tres se refieren a los costes fijos.

Así, el abastecimiento sumará un coste de 12,72 euros al cuatrimestre. Por su parte, la depuración ascenderá a 12,72 euros. Y la amortización de la depuradora sale a 8,76 euros. En total, el recibo supondrá de manera fija 34,2 euros al cuatrimestre.

El sistema aplicará cada tramo únicamente sobre el consumo correspondiente, de forma que el usuario no pasará automáticamente a pagar todo su consumo al precio del tramo superior, refirió Muñoz, quien explicó que los datos son todavía provisionales, teniendo en cuenta que tras la aprobación inicial de la Ordenanza llegará un periodo de exposición pública de dos meses, con la posterior resolución de las alegaciones que en su caso se presenten. El nuevo sistema incluye la subida reclamada por la empresa del agua, teniendo en cuenta que las tarifas llevaban tres años congeladas. Además, a los conceptos hay que sumar el 10% del IVA.

Según las estimaciones municipales, los hogares con consumos reducidos o moderados apenas experimentarán variaciones respecto a la situación actual, mientras que los mayores incrementos recaerán sobre quienes registren consumos más elevados lo que busca fomentar un consumo más responsable del agua. Hasta 10 metros cúbicos, «prácticamente el recibo va a quedar igual», expuso el concejal de Hacienda. «Se va a incrementar en los que más consumos tienen», detalló. En cualquier caso, en cuanto al recibo medio «seguiremos estando entre las cinco ciudades más baratas», como sucede ahora, vaticinó el responsable de Hacienda. Muñoz recordó que el recibo del agua se cobra con el de basuras.