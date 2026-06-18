Los fondos de San Pedro-El Carmen actúan en cinco edificios más en Soria

Javier Antón, a la izquierda, con una vecina y los técnicos de la oficina de gestión.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de San Pedro-El Carmen amplió fondos gracias a las gestiones municipales, de manera que la bolsa de ayudas para arreglar comunidades de viviendas alcanzó los 5,4 millones. De ellos, dos se corresponden con el acrecentamiento del programa, una vez agotada la primera tanda de unos 3,4 millones. La ampliación de fondos permitirá actuar en cinco inmuebles más.

El dato se puso de relieve durante la visita del alcalde, Javier Antón, a uno de los edificios que gracias al Entorno Residencial de Rehabilitación Programada ha visto sustituida la cubierta, mejorado la envolvente y cambiado ventanas y caldera. El programa ha subvencionado el 95% de los 180.000 euros que ha costado la obra, expresó María Ángeles Sánchez, una vecina del inmueble situado en la calle Real.

Por su parte, el alcalde destacó que el éxito de la iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones, propietarios, empresas constructoras, entidades financieras y los propios técnicos municipales.

«Cuando las cosas funcionan bien y existe colaboración entre los vecinos y el Ayuntamiento, el éxito está asegurado», expuso Antón, quien recordó que en apenas dos años se han comprometido más de cinco millones de euros para intervenir en edificios con importantes necesidades de accesibilidad, eficiencia energética y conservación.

El programa, financiado con fondos europeos, ha permitido actuar ya sobre 16 edificios que agrupan 156 viviendas en distintas calles del Casco Histórico, mejorando fachadas, cubiertas, aislamiento, accesibilidad y sistemas energéticos. Algunas de las actuaciones han alcanzado subvenciones cercanas al 95% del coste total de las obras.

El alcalde agradeció especialmente el trabajo desarrollado por la Oficina Municipal de Vivienda, que ha acompañado a las comunidades de propietarios durante todo el proceso, participando incluso en reuniones vecinales para explicar los requisitos técnicos y administrativos de las ayudas.

María Ángeles Sánchez explicó las dificultades y los beneficios del proceso. «No ha sido fácil. Primero hubo que poner de acuerdo a todos los vecinos y después gestionar toda la documentación», señaló. La comunidad acometió una rehabilitación integral del edificio, construido en torno a 1956. La representante vecinal también destacó la labor municipal tutelando todo el proceso y resolviendo las dudas y de la empresa constructora encargada de los trabajos, así como las dificultades iniciales para encontrar una empresa que asumiera la obra debido a los ajustados plazos de ejecución.

Aprovechando la visita, Javier Antón también refirió que el Ayuntamiento continúa impulsando nuevas actuaciones en el barrio, como la reciente adjudicación de las obras de reparación de pavimentos en las calles Zapatería y Real y en la plaza Fuente de Cabrejas, con una inversión cercana al millón de euros y que arrancará tras las fiestas de San Juan.

Estas actuaciones se suman a otros proyectos ya ejecutados o en marcha en el Casco Histórico, como la recuperación del Trinquete, el Espacio de Trabajo Colaborativo, el futuro Centro Artesano o las distintas actuaciones desarrolladas en el marco de la estrategia Soria Intramuros que movió más de 10 millones de euros o la recuperación del entorno del Mercado y Doctrina con otros 10.

«Sabemos que queda mucho por hacer, pero podemos sentirnos orgullosos de la transformación que se ha llevado a cabo en este barrio. Nuestro compromiso es seguir trabajando junto a los vecinos para que vivir en el Casco Histórico sea cada vez más atractivo», expresó el alcalde.

La inversión global movilizada en las últimas décadas para la recuperación del Casco Histórico supera ya los 30 millones de euros entre programas de rehabilitación residencial, regeneración urbana, equipamientos y recuperación patrimonial.

El alcalde Javier Antón mostró su voluntad de que este tipo de ayudas puedan extenderse en el futuro a otros barrios de la ciudad con un parque residencial envejecido, como el Calaverón.

Para ello reclamó la continuidad de los programas de rehabilitación y la implicación de todas las administraciones, recordando que existen numerosos edificios que necesitan inversiones para mejorar su eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad.

«Si no queremos que los barrios se vacíen y que la población se desplace únicamente hacia la periferia, tenemos que seguir apostando por la rehabilitación», señaló.

Hay que recordar que el programa actual del Casco se financia con ayuda europea, del Gobierno y del Ayuntamiento y el objetivo es que en las nuevas fases intervenga la Junta como institución competente en vivienda.