Detenido por la Guardia Civil en Soria por conducir sin haberse sacado nunca el carné

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Tráfico de Soria paró al conductor de un coche para notificarle una infracción observada cuando circulaba por la autovía A-2. No obstante la cosa no quedó allí. Al pedirle la documentación descubrieron que nunca se había sacado el carné de conducir. Fue detenido.

Los hechos ocurrieron a las 8.00 horas del 13 de junio de 2026, en la A-2, a la altura del kilómetro 174, en el término municipal de Arcos de Jalón (Soria). Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Arcos procedío a la parada y control de un turismo para notificarle una infracción a la normativa de tráfico.

Al serle solicitado el permiso de conducción al conductor, no residente en España, no lo presentó. Se solicitaron datos informáticos al Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaya-Irún, confirmando estos que carecía del mismo.

Las diligencias instruidas por el EIS de Soria (Equipo de Investigación de Siniestros) han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Plaza nº 1 de Almazán (Soria).

Consecuencias legales

La conducción sin haber obtenido nunca el permiso de conducción lo recoge el artículo 384 del Código Penal con penas de prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

Consejos y recomendaciones

Se recomienda al ciudadano no ponerse al volante sin haber obtenido previamente la autorización administrativa correspondiente, lo que supone un grave riesgo para la seguridad vial. Así mismo, se insta al respeto de las resoluciones judiciales o administrativas que impliquen la retirada o pérdida de vigencia del permiso de conducción.

Colaboración ciudadana

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y pone a su disposición el número de teléfono 062 y la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensajes de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.