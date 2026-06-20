El Orgullo LGTBI reivindica en Soria una ciudad donde nadie tenga que ocultar quién es

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La celebración del Día del Orgullo volvió a recorrer este sábado las calles de Soria con un mensaje de defensa de la diversidad, la libertad y el respeto. Los participantes en la movilización portaron una pancarta con el lema 'Para gustos, colores' y concluyeron el acto con la lectura de un manifiesto en la plaza del Tubo en el que reclamaron una sociedad en la que todas las personas puedan vivir y expresar su identidad sin miedo a la discriminación.

Nora García y Eric Rubio, de la Asociación Soria Diversa, fueron los encargados de pronunciar el manifiesto y recordaron que el Orgullo nació como un movimiento de protesta y reivindicación frente a la persecución y la exclusión sufridas históricamente por las personas LGTBI. También defendieron que los derechos alcanzados son fruto de décadas de lucha, y advirtieron de que no deben darse por garantizados, informa Ical.

Día del Orgullo en Soria.HDS

Además avisaron del resurgimiento de discursos que cuestionan la realidad de las personas LGTBI o presentan la diversidad como una amenaza. “Educar en el respeto y visibilizar distintas formas de amar, sentir y vivir no supone adoctrinamiento, sino una herramienta para favorecer la convivencia y prevenir situaciones de discriminación”, expresaron.

Los convocantes reclamaron también una provincia en la que ninguna persona joven se vea obligada a marcharse por sentir que no tiene espacio para desarrollar su proyecto de vida. "Queremos una Soria donde ninguna persona joven tenga que marcharse porque siente que aquí no hay espacio para ella", señalaron.

Uno de los apartados centrales del texto estuvo dedicado a las personas trans. Los organizadores denunciaron las situaciones de discriminación, cuestionamiento y violencia que todavía afrontan y reclamaron una atención sanitaria pública accesible, cercana y especializada para evitar desplazamientos a otras provincias. Asimismo, pidieron más formación para profesionales de la educación, la sanidad y los servicios públicos, así como una mayor protección frente al acoso escolar, laboral y social.

La lectura concluyó con una defensa del Orgullo como una herramienta de visibilización, y reivindicación mientras persistan situaciones de miedo, discriminación o delitos de odio. "Seguiremos saliendo a las calles. Seguiremos hablando. Seguiremos estando presentes", expresaron García y Rubio, quienes apostaron por construir el futuro desde la diversidad, el respeto y la libertad.