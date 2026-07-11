La Guardia Civil de Soria investiga si la celebración del Motorbeach se ajusta a lo autorizado, tras el grave accidente y casi 300 denuncias

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria ha abierto una investigación para dilucidar si la celebración del Motorbeach 2026 se ajusta a las autorizaciones que tiene. El festival que tiene lugar junto al embalse Cuerda del Pozo comenzó el jueves 9 y al día siguiente, este viernes, sufrió un fatal accidente de tráfico dentro de su recinto entre un coche y una moto, en el que una joven resultó herida muy grave. Según fuentes de la Benemérita a través de la Subdelegación del Gobierno, se han abierto diligencias para "recopilar información y comprobar si el desarrollo del evento se ha ajustado a las condiciones establecidas en las autorizaciones emitidas por las instituciones competentes". Así, la investigación se ha abierto tras el citado accidente y las casi 300 denuncias que acumula el evento en los dos primeros días. Estas investigaciones permitirán determinar posibles responsabilidades por incumplimientos que hubieran podido afectar a la seguridad de las personas, la seguridad vial, la seguridad ciudadana o la protección del medio ambiente, si así procediera.

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de seguridad con motivo de la celebración del festival que, por el momento, acumula casi 300 denuncias, según las cifras facilitadas por la Subdelegación del Gobierno. La mayoría de ellas son en materia de tráfico y las hay también por droga, tenencia de arma blanca y desobediencia. El primer día, jueves 9, se formularon 115; este viernes, 183, lo que hace una suma de 298, sin contabilizar la apertura de diligencias por delitos.

Durante la jornada del viernes, la Guardia Civil formuló 179 denuncias en materia de tráfico e instruyó diligencias por 16 presuntos delitos contra la seguridad vial. Además, se registraron 4 denuncias por tenencia de drogas, una por porte de arma blanca, una por desobediencia y 2 actuaciones relacionadas con motos de agua.

Mientras, en la jornada del jueves, coincidiendo con el inicio del festival, se realizaron 65 inspecciones de motocicletas, que dieron lugar a aproximadamente 100 denuncias administrativas.

Las infracciones estaban relacionadas principalmente con motocicletas que carecían de placa de matrícula o permiso de circulación, o que, estando matriculadas, no disponían de seguro obligatorio y/o ITV en vigor.

También el jueves se instruyeron diligencias por 4 presuntos delitos contra la seguridad vial, relacionados con menores que conducían sin la habilitación correspondiente. A estas actuaciones se sumaron 6 denuncias por acampadas no autorizadas, 6 por tenencia de drogas, 2 por tenencia de armas y una por afectar a la cubierta vegetal en zona de monte.

La Guardia Civil continúa con el dispositivo de seguridad tras el accidente en el que resultó herida muy grave una joven de 24 años, trasladada al hospital de Burgos. Su estado continúa siendo muy grave, según un comunicado de la Subdelegación, que suscribe que las fuerzas de seguridad siguen "siguen trabajando para velar por la seguridad de los asistentes al festival, de los vecinos de Vinuesa y de la zona, y para prevenir riesgos tanto para las personas como para el entorno natural en el que se celebra el evento".