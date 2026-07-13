La Guardia Civil de Soria incorpora a 78 agentes, 64 en su primer destino y 14 en prácticas

Los agentes que se incorporan a la Comandancia de la Guardia Civil de Soria.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Sergio Peñarroya, han recibido esta mañana a los 78 agentes que se han incorporado estos días a diferentes unidades de la provincia.

El acto ha reunido a dos grupos que se encuentran en momentos profesionales diferentes. Por una parte, 64 guardias civiles de las promociones 130 de la Academia de Cabos y Guardias de Baeza y 171 del Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” de Valdemoro han llegado a Soria para ocupar su primer destino. Todos ellos han completado previamente la fase académica y el periodo de prácticas en unidades del Cuerpo.

Por otra parte, se han incorporado 14 guardias alumnos de las promociones 131 de Baeza y 172 de Valdemoro. Estos agentes comienzan ahora en unidades de la provincia la fase práctica que completa su formación.

Del total de los 78 agentes incorporados, 14 son mujeres. Además, nueve son naturales de la provincia de Soria.

Los integrantes de las promociones 130 de Baeza y 171 de Valdemoro cursaron su etapa académica durante los años 2024 y 2025. Posteriormente, realizaron el periodo de prácticas en distintas unidades de la Guardia Civil. Una vez superadas ambas fases, han adquirido plenamente la condición profesional de guardias civiles y han obtenido su primer destino.

La enseñanza de formación para incorporarse a la Escala de Cabos y Guardias comienza una vez superado el correspondiente proceso selectivo por concurso-oposición. Se estructura en una primera fase académica, que incluye materias jurídicas, policiales, militares y técnicas, formación física e instrucción y adiestramiento, y en un segundo periodo de prácticas en unidades de la Guardia Civil.

Esta formación se imparte en la Academia de Cabos y Guardias de Baeza y en el Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” de Valdemoro. Aunque las promociones de ambos centros tienen numeraciones diferentes y sus vías previas de acceso presentan particularidades, sus alumnos cursan el plan de estudios establecido para incorporarse a la misma Escala de Cabos y Guardias.

La segunda fase se desarrolla en unidades de la Guardia Civil durante 40 semanas. Los guardias alumnos prestan servicio bajo supervisión, aplican los conocimientos adquiridos y son evaluados antes de finalizar su formación. Solo después de superar esta etapa adquieren plenamente la condición de guardias civiles y pueden acceder a su primer destino profesional.

Esta diferencia determina la situación de los agentes recibidos esta mañana. Los 64 integrantes de las promociones 130.ª de Baeza y 171.ª de Valdemoro se incorporan plenamente a las unidades que les han sido asignadas. Los 14 alumnos de las promociones 131.ª de Baeza y 172.ª de Valdemoro continuarán su aprendizaje junto a guardias civiles experimentados y bajo la dirección de sus tutores.

Miguel Latorre les ha dado la bienvenida a la provincia y ha destacado la importancia de su incorporación para la seguridad ciudadana, especialmente en el medio rural. “Vuestra presencia es esencial para que todas las personas tengan garantizado el mismo derecho a la seguridad, con independencia del lugar de la provincia en el que vivan”, ha señalado.

El subdelegado les ha pedido cercanía con los ciudadanos, profesionalidad y vocación de servicio. También los ha animado a conocer el territorio, sus municipios y a las personas que viven en ellos. Ha recordado que la Guardia Civil desempeña en Soria una labor que supera la prevención y persecución de los delitos, puesto que presta auxilio ante emergencias y atiende de manera directa a una población dispersa por toda la provincia.

El teniente coronel Sergio Peñarroya ha explicado a los nuevos integrantes de la Comandancia las particularidades del servicio en Soria y la organización de las unidades en las que desarrollarán su trabajo o su periodo formativo.

“Para 64 de vosotros comienza el primer destino como guardias civiles, mientras que los otros 14 iniciáis una fase práctica en la que contaréis con el apoyo y la experiencia de vuestros compañeros”, ha indicado el jefe de la Comandancia.

Peñarroya también les ha trasladado la necesidad de mantener una actitud de aprendizaje permanente, conocer las características de cada demarcación y actuar con rigor, responsabilidad y proximidad a los ciudadanos.