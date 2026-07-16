El Rosario de la Aurora en honor a la Virgen del Carmen recorre Soria al amanecer

La procesión partió antes del amanecer por las calles de SoriaMONTESEGUROFOTO

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen han vivido en la capital este miércoles uno de sus momentos más profundos con el Rosario de la Aurora, una cita que cada 16 de julio reúne a numerosos fieles pese a realizarse la procesión en un horario tan madrugador, en concreto, las 6.45 horas.

La imagen de la Virgen partió desde la iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos para recorrer las calles del centro histórico en un ambiente de silencio y oración. La procesión volvió a convertir el amanecer soriano en un culto a la talla de la Virgen con el niño Jesús en brazos.

El Rosario de la Aurora es una de las manifestaciones de piedad popular más extendidas en España. Su origen se remonta a las antiguas cofradías del rosario, que acostumbraban a rezar esta oración antes de la salida del sol como símbolo de la luz que representa María para los cristianos. En el caso de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y una de las advocaciones marianas con mayor devoción, esta celebración recuerda además la tradición del escapulario carmelita, asociado, según la tradición de la Orden del Carmen, a la aparición de la Virgen a San Simón Stock en el siglo XIII. Este año, además, la comunidad carmelita conmemora el 775 aniversario de la entrega del escapulario, una efeméride que ha marcado el programa religioso.

La jornada continúa con una programación litúrgica en la parroquia del Carmen. Tras el Rosario de la Aurora se celebra la misa de la Aurora, seguida de eucaristías durante toda la mañana y una misa solemne a las 11.00 horas. Ya por la tarde, los actos comenzarán con el rezo del santo rosario a las 19.00 horas y una nueva misa a las 19.30, antes de la solemne procesión de las 20.30 horas por las calles próximas al templo. Al finalizar el recorrido tendrá lugar la despedida en la plaza del Carmen, con el canto de la Salve y la veneración del Santo Escapulario. Todos estos actos ponen el broche a la novena iniciada el pasado 7 de julio, que también ha incluido celebraciones como el Rosario de la Luz, celebrado días atrás con los participantes recorriendo el centro de Soria portando velas encendidas.