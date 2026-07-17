Las visitas al Museo Numantino de Soria y sus anexos se reducen en un 5,5%

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Una ligera caída en el número de visitantes es lo que se detecta en la elaboración de los datos de la Comunidad Autónoma en relación al Museo Numantino y sus anexos. Aunque los resultados por dependencias varían y están las que suben, desde una perspectiva general se advierte una disminución que alcanza al 5,5%. El Museo Numantino, el Museo de Ambrona, San Baudelio y el yacimiento de Numancia se anotan las bajadas, mientras los Arcos de San Juan de Duero ‘resisten’ con una pequeña elevación y el Museo de Tiermes gana, dentro de su modestia, una importante elevación porcentual.

El conjunto de visitantes se elevó hasta el mes de junio a 72.612 visitantes, frente a los 76.841 del mismo periodo del año pasado. La disminución porcentual del 5,5% se tradujo en 4.229 turistas menos, según la elaboración de los datos de la Comunidad Autónoma. Hay que tener en cuenta que 2025 tuvo un comportamiento muy bueno durante el primer semestre, con notables incrementos en prácticamente todas las dependencias.

La sede principal del Museo Numantino acumula en los seis primeros meses del año hasta 11.360 entradas. Se trata de 1.077 menos que hace un año, lo que supone una caída del 8,7%. En cualquier caso, la referencia de 2026 se mueve en un nivel bastante elevado, considerando que en 2024 el edificio del paseo del Espolón en la capital soriana había rozado las 8.800 entradas.

El mundo de Ambrona y sus elefantes, a través del Museo Paleontológico atrajo a un 9% menos de turistas que en el acumulado de doce meses antes. Hay que tener en cuenta que los accesos son bastante escasos, por lo que una descenso que puede ser mínimo en otras dependencias aquí se nota especialmente. Son 158 turistas menos que en el primer semestre de 2025, hasta quedar el total en 1.607.

Las bajadas más apreciables se dan en los casos de San Baudelio en Casillas de Berlanga y el yacimiento de Numancia.

El eremitorio mozárabe con sus trazas de pinturas deja en lo que va de año 10.116 entradas, 1.189 menos que en 2025. En términos porcentuales, un 10,5% menos. Pero, en todo caso, más que en 2024, cuando la pequeña iglesia se anotaba 9.860 visitas.

En cuanto a la ciudad celtíbera que resistió a las legiones romanas, por alguna razón su presencia en los planes de los turistas no deja de disminuir. En esta ocasión lo hace en un 13,6% (la bajada más notable de todas las dependencias del Museo) y el total de entradas queda en 13.671. En el primer semestre de 2025 las ruinas junto a Garray acumulaban 15.86 visitas. En 2024, 16.581.

Por su parte, los Arcos de San Juan de Duero siguen comportándose de manera positiva y alcista. El antiguo monasterio junto al puente de piedra de la capital es el monumento más visto de Soria y uno de los más apreciados por los turistas en la Comunidad. Sus cifras de entradas se encuentran por encima de las 30.000. En concreto, la última referencia habla de 33.889, con las que sigue batiendo su techo en un 0,4%. Una subida escasa, pero subida al fin. En el primer semestre del año pasado el antiguo cenobio sumó 33.747 turistas. Unas cantidades excepcionales en ambos casos, si se considera lo sucedido en 2024, cuando el acumulado hasta junio era de 28.361, según la estadística de la Comunidad Autónoma. También el Museo de Tiermes se apunta a las subidas, la más notable, ya que alcanza el 11,2%, al sumar 198 entradas más y quedar en 1.969.

Una estadística que desglosa también por meses los accesos. Desde este punto de vista, el mejor para el Museo Paleontológico de Ambrona fue abril, con 550. El Museo Numantino batió la marca del año en mayo. En aquel mes el inmueble del paseo del Espolón registró casi 3.000 entradas. Para el Museo de Tiermes el periodo más fructífero fue abril, con 691 personas en la dependencia. Semana Santa también se hizo notar en San Baudelio (2.898 accesos), los Arcos de San Juan de Duero (9.445) y Numancia (3.694).