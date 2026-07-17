Detenido en Soria y a la cárcel por una "brutal agresión" a un conocido y dejarlo en coma

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Soria ha detenido a un hombre como presunto autor de una "brutal agresión" que dejó a su víctima en coma. Se cree que el herido, quien fue agredido en su vivienda, permaneció tres días ahí antes de ser localizado. El ahora capturado ya ha ingresado en la cárcel como presunto autor de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos acaecieron el pasado día 24 de mayo cuando el agresor, habría estado acechando a su víctima en las inmediaciones del domicilio de este esperando el momento idóneo para actuar por sorpresa. Así, una vez cerciorado de que su objetivo se encontraba en el interior de su domicilio y haciendo uso de un juego de llaves de la víctima, las cuales había sustraído con anterioridad, accedió al mismo.

Aprovechando que su conocido se encontraba acostado en la cama, y movido por desavenencias personales, propinó a la víctima múltiples golpes impidiendo cualquier tipo de reacción o defensa por su parte, actuando con una violencia desproporcionada ensañándose con crueldad.

Sin embargo no fue hasta unos tres días después cuando un conocido de la familia del agredido encontró a este en su domicilio en estado de 'shock', quien pudo haber permanecido en esa situación todo ese tiempo.

El agredido fue trasladado de forma inmediata hasta el Hospital Santa Bárbara de Soria para ser inmediatamente derivado al Hospital Universitario de Burgos donde quedó ingresado en la UCI en estado de coma, asistido de las lesiones que presentaba.

Debido a las secuelas que derivaron de las lesiones el agredido no pudo determinar exactamente cuándo se produjo la agresión si bien vecinos del lugar de los hechos, manifestaron haber escuchado ruidos durante la tarde-noche del domingo 24 de mayo.

Tras todo lo anteriormente manifestado, agentes de la Policía Nacional de Soria comenzaron las gestiones investigativas tendentes a la plena identificación, localización y detención del autor de la agresión, así como a recabar todas las pruebas necesarias para la comprobación del delito, dando como resultado la detención del autor la tarde del día 10 de julio.

Al día siguiente, el detenido al que se le imputa un delito de Homicidio en grado de tentativa, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, Sección de Instrucción y Civil, en Funciones de Guardia, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.