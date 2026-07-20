La Junta financia las obras de pavimentado de calles y mejora del saneamiento en Vadillo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, visitó la localidad de Vadillo, acompañada de su alcalde David Martínez, y otros miembros de la corporación, donde el Gobierno autonómico ha financiado las obras de pavimentado de calles y mejora del saneamiento por un importe de 48.000 euros.

El área de actuación es de vital importancia para el núcleo de Vadillo, ya que supone una obra de mantenimiento y mejora de infraestructuras de toda la zona este de la localidad, espacio que el Ayuntamiento considera de interés turístico ya que en su término se encuentra el pico ‘Otero Mayor’.

La obra, promovida por el Ayuntamiento de Vadillo, está subvencionada siguiendo el criterio para proyectos que dinamicen demográficamente la Comunidad de Castilla y León a cargo del Fondo de Cohesión Territorial.

La actuación pretende mejorar las infraestructuras, la estética, la vida y la actividad en el entorno. Los trabajos realizados han consistido en: asfaltado de la calle Barranco, la calle Alto y parte de la calle Maluque, respetando la cota de elevación actual en las zonas perimetrales de los bordillos existentes; levantamiento, colocación y recibido a nueva rasante de marco y tapa de arquetas, pozos y sumideros existentes en la zona de actuación; levantamiento y posterior colocación de mobiliario urbano; y picado y fresado del hormigón en las zonas donde fue requerido, para garantizar el curso libre del agua y evitar de tal forma la entrada de la misma a las viviendas y garajes, así como en las zonas donde existían bordillos de poca altura.

Con esta actuación se considera que se ha dotado al área de este municipio de las condiciones de trazado y firme adecuados para dar un perfecto servicio a los usuarios de la carretera, mejorando de manera efectiva y definitiva las condiciones de conexión entre los espacios urbanos del mismo.

Yolanda de Gregorio valoró “la importancia de los proyectos de dinamización demográfica que fomentan la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios a la población, como el que hoy presentamos en Vadillo, orientado a la mejora de la calidad de vida en un aspecto fundamental como es la movilidad”.

La delegada destacó “el trabajo conjunto y coordinado que deben realizar las distintas administraciones, impulsando y apoyando iniciativas que fomenten la actividad económica local, contribuyendo a crear un entorno mas favorable para que la población se mantenga en el medio rural y se refuerce la estabilidad de los pueblos a largo plazo”.

Estas actividades de fomento de la administración pública están orientadas a potenciar, impulsar e incentivar el crecimiento poblacional de Castilla y León en aquellos municipios con dificultades demográficas o en riesgo de despoblación, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de la Comunidad.