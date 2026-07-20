El XI Curso Hagamos Música en Soria arranca su edición infantil con 76 alumnos y prepara cuatro conciertos abiertos al público

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La música clásica inunda Soria de nuevo con la edición infantil del XI Curso Hagamos Música en Soria. El domingo 19 de julio comenzó la frenética actividad que se va a desarrollar durante una semana en la Residencia Juvenil Antonio Machado. 76 alumnos de entre 7 y 15 años trabajarán repertorio de compositores como Mozart, Boccherini, Händel y Vivaldi, entre otros, en clases de violín, viola, violonchelo, contrabajo, piano y orquesta, impartidas por un profesorado venido de conservatorios de toda España. Entre ellos se encuentran los violinistas Luis Caballero (Conservatorio Oreste Camarca, Soria), Roi Cibrán Pérez (Conservatorio Amaniel, Madrid), Sheila Gómez (Conservatorio de Valladolid), Marta Mayoral (Conservatorio Joaquín Turina, Madrid) y David Santacecilia (Conservatorio Amaniel, Madrid); los violistas Ignacio González (Conservatorio Joaquín Turina, Madrid) y Raquel Tavira (Conservatorio Victoria de los Ángeles, Madrid); los violonchelistas Jacobo Villalba (CIM Padre Antonio Soler, San Lorenzo de El Escorial) y Mikel Zunzundegui (Conservatorio de Valladolid); la contrabajista Virginia de Vega (Conservatorio de Palencia); así como la pianista Pilar Angulo (Conservatorio Amaniel, Madrid).

A lo largo de la semana, el curso ofrecerá cuatro citas musicales gratuitas en distintos espacios de la ciudad:

● Miércoles 22 de julio, 20:30 h: Concierto de profesores con repertorio de música de cámara de los siglos XVIII-XX. Aula Magna Tirso de Molina (C. Calixto Pereda, 3).

● Viernes 24 de julio, 21:00 h: Concierto de solistas, con alumnos del curso. Residencia Juvenil Antonio Machado (Pl. Odón Alonso, 1).

● Sábado 25 de julio, 19:00 h: Concierto de alumnos de las clases colectivas, con el repertorio de música de cámara trabajado durante la semana. C. C. Espacio Santa Clara (C. Antolín de Soria).

● Domingo 26 de julio, 12:30 h: Concierto de las dos orquestas del curso y entrega de diplomas, que pone fin a la edición infantil. Aula Magna Tirso de Molina (C. Calixto Pereda, 3).

El repertorio, adaptado al nivel de cada agrupación, se prepara durante la semana en las diferentes clases individuales, colectivas y de orquesta, bajo la supervisión de todo el equipo docente del curso.