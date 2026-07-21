El turismo en Soria en el primer semestre alcanza los 205.000 viajeros

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La cifra de turistas llegados a la provincia se estanca, con una disminución apenas apreciable, pero lo hace dentro de un nivel muy elevado, manteniendo el impulso de récord del año pasado. Durante el primer semestre de 2026 hasta 205.000 personas se han acercado para conocer los atractivos de Soria. Se trata de 582 accesos menos que en el acumulado de doce meses antes, una caída que en la práctica hace que 2026 siga la estela del ejercicio precedente, cuando se batieron las plusmarcas turísticas. Y lo mejor de la estadística está por llegar, con la afluencia masiva que se espera para asistir al eclipse de agosto.

Las 361.052 pernoctaciones registradas en el periodo, según el seguimiento de la Junta de Castilla y León, representaron una caída del 1,5%. Tampoco se conoció movimiento al alza en lo relativo a la estancia media. Esta fue de 1,74 jornadas, lo que en términos porcentuales significó una caída del 1,4%. La ocupación media del 15% se apuntó igualmente a las bajas, más considerablemente que en los casos anteriores, ya que del seguimiento de la Junta se desprende un 12% menos.

Con todo, la provincia aparece mejor preparada para recibir a los turistas, al menos desde la perspectiva del número de alojamientos. La contabilidad de la Comunidad Autónoma identifica 949 establecimientos, 14 más que en el primer semestre del año pasado. De manera correlativa, se incrementan las plazas, que suben en un 1%, hasta alcanzar las 18.388.

Por el contrario, disminuyen las plazas de restaurante, que quedan en 30.370 con una bajada del 2,8%. Esto se debe a que se ha reducido la oferta en 11 establecimientos, de manera que el total queda en 347.