Más de 30.000 personas se darán cita en Soria en el festival Enclave de Agua

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta Local de Seguridad de Soria reunió en el Ayuntamiento con motivo del XIX Enclave de Agua, uno de los festivales de música más relevantes de Castilla y León. En el transcurso de esta reunión se diseñó un dispositivo especial para un evento que sigue adquiriendo cada año mayor envergadura. El festival, que se celebrará del jueves 23 al sábado 25 de julio, congregará a más de 30.000 personas en el entorno natural junto al río Duero. Las instituciones se coordinan en dispositivos especiales de seguridad, transporte y control de aforo adaptados al Nivel 4 Reforzado de Activación del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista. Así, se colocarán pivotes de seguridad para impedir el acceso no autorizado de vehículos al entorno.

La Policía Nacional, principal cuerpo responsable dada la ubicación urbana del evento, se reforzará con unidades de intervención que llegarán desde Burgos, especialmente durante las horas de mayor afluencia. También habrá agentes de paisano en la zona del festival.

Además, la Policía Local controlará los accesos, especialmente al ‘camping’ oficial (con capacidad para 90 tiendas y 40 caravanas), y vigilará que no se acampe fuera de las zonas autorizadas. Los bomberos vigilarán previamente los puntos clave del evento, como la zona de acampada, para evitar incendios.

También se cuenta con la colaboración de Cruz Roja. Volverá a haber un Punto Violeta como parte de la estrategia para prevenir y actuar contra la violencia de género. Todo ello, manteniendo igualmente la atención a las incidencias habituales en otras zonas de la ciudad durante los días del evento. Además, se ha habilitado un punto para que las personas con discapacidad o movilidad reducida puedan disfrutar del evento. También se cortará el tráfico en los accesos al paseo de San Prudencio, donde se ubica el escenario principal, pero se habilitará transporte urbano para comunicar el centro con la zona del río. Los taxis mantendrán los puntos de parada establecidos en la llegada del Enclave. Se prevé un corte de la SOP-1001 en sentido creciente hacia Almajano durante los horarios de máxima afluencia al evento, con desvió provisional por la N-234 hacia SO-20.

Como señaló la concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, el festival incluye una completa programación musical. Destacan las actuaciones del escenario principal en la zona de las márgenes del Duero. La actuación estelar se ha adelantado. Los conciertos empezarán a las 21.30 horas y concluirán a las 04.00 horas. Un segundo escenario, cerca del escenario principal, el denominado Escenario Pradera, acogerá conciertos entre las 19.00 y las 21.15 horas.

Aparte de los conciertos en las márgenes del Duero, la música afroamericana tomará también las calles de la ciudad de la mano de los ‘conciertos vermú’, que tendrán lugar en la Dehesa (Kiosco y Casa del Guarda) y el Tubo Ancho.