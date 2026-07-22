Dos ofertas se interesan por la reforma de la plaza del Tovasol en Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La reforma de la plaza del Tovasol, dentro del plan del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de San Pedro-El Carmen, está lanzada por parte del Ayuntamiento. Una vez finalizado el plazo para presentar ofertas, han sido dos las que concurren al proceso de licitación, que cuenta con un presupuesto de 401.000 euros.

El proyecto del Tovasol tiene en cuenta «como principal objetivo la consecución de un itinerario peatonal que dé continuidad al recorrido desde la calle Santísima Trinidad y la calle Pozo Albar con la calle Tovasol», señalan los documentos de contratación. Igualmente, pone sobre la mesa «la renaturalización y mejora de la calidad ambiental de la mayor superficie posible en el área de intervención, la ejecución de suelos permeables en las áreas peatonales y la continuidad del tráfico de vehículos, con un estudio pormenorizado del trazado de los viales y con pavimentos que aminoren la velocidad en puntos críticos de cruce de peatones».

En la reforma «se generan dos espacios de estancia, en los que se ha previsto la colocación de juegos para niños, situados en dos zonas con suelo de arena y delimitados con el pavimento mediante una bordura en madera tratada».

«Es objetivo también de este proyecto», continúan los documentos de contratación, «la mejora de la calidad urbana del espacio, así como su calidad ambiental, y en este sentido se proyecta la renaturalización de las zonas ajardinadas con especies de árboles, arbustos y olorosas autóctonas, asegurando de este modo una adaptación al entorno». La propuesta de renaturalización «es totalmente sostenible, fácil de mantener y requerirá un consumo racional de los recursos hídricos, puesto que se han propuesto especies autóctonas de fácil adaptación». Por último, se prevé «la renovación de las acera sur de la calle Pozo Albar y su continuación por la calle Santísima Trinidad y la renovación de la acera Sur de la calle Tovasol, ambas se realizarán con pavimento en adoquín sobre cama de arena y solera de hormigón. Estas dos aceras no se prevén con suelos permeables puesto que su ejecución puede ser excesivamente compleja».