"Ortega sugirió un mano a mano con José Tomás, no quería venir"

No suele ser habitual que un empresario taurino desvele los entresijos de la negociación para los carteles de una Feria, pero el responsable de Toriles del Sol, Eloy Lillo, que gestionará el coso de San Benito en 2024 y 2025, sí quiso dar explicaciones a toda la rumorología en torno al cartel de este año en el que Cayetano y Juan Ortega se cayeron del cartel del Sábado Agés para dar paso a Urdiales y Borja Jiménez. Lillo responsabilizó a Ortega que llegó a "sugerir" un "mano a mano con José Tomás" y explicó los nombres que se barajaron antes de llegar al cartel definitivo. Lillo también avanzó su intención de que el año que viene vengan a Soria "las máximas figuras".

El proceso de licitación de la gestión de la plaza de toros para 2024 y 2025 ha estado rodeado de incertidumbre y solo hasta cuatro días antes del Desencajonamiento se cerró de forma definitiva. El jueves pasado incluso hubo que proceder al cambio de carteles y no ha sido hasta hoy, cuando apenas quedan 15 días para el comienzo de los festejos, cuando se ha procedido a la presentación del cartel.

El empresario taurino Eloy Lillo, responsable de Toriles del Sol, repasó el conjunto de la Feria con los rejones del 26 (Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens), el Viernes de Toros con "novilleros con futuro", el Sábado Agés con Urdiales, Perera y Jiménez y el Domingo de Calderas con Castella, Manzanares y el soriano Rubén Sanz.

La sorpresa fue al pedir los medios presente una valoración sobre la Feria en la que Lillo no escatimó detalles al explicar lo ocurrido en torno a la corrida del día 29 (Sábado Agés), con un cartel inicial que contaba con Ortega y Cayetano y que ha terminado con Urdiales y Jiménez. La principal cuestión fue la relativa a Ortega, que ya deslizó en medios taurinos que no iba a torear en Soria. Lillo aseguró que el torero se "molestó" por aparecer su nombre antes de la firma del contrato "que no se firma hasta que no está cerrada la adjudicación" y que después recibió diversas excusas por parte del diestro. Lillo comentó que se habló de más dinero y "se aceptó", y que tras la falta de respuesta desde el entorno del torero se "sugirió" que vendría con "un mano a mano con José Tomás". Cuestión prácticamente imposible. "Estaba acordado, pero no firmado", reconoció el empresario.

Ante esa situación, Lillo, en un nuevo ataque de sinceridad, tocó a figuras como Morante, antes de que anunciara su fin de temporada, Aguado e incluso a Francisco Rivera, hermano de Cayetano. Diversas opciones que no salieron por cuestiones varias y que finalmente acabaron configurando el cartel actual. Lillo insistió en una feria "aceptable" limitada por el escaso tiempo para la negociación de los carteles por lo que para el próximo año "vendrán las máximas figuras". Roca Rey, Morante o Talavante son algunos de los objetivos.

Lillo también defendió su apuesta por los toreros locales que en el caso de Soria implica a Rubén Sanz. El diestro saldrá a la plaza el Domingo de Calderas. "Dar las gracias al empresario porque me llamó según salió el contrato y lo que me dijo se ha cumplido", explicó. Sanz se mostró ilusionado ante un "cartel importante" y una "corrida extraordinaria" en la que "espero una gran tarde de toros".