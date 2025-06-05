David Wagner, el americano: «Vuelvo a Soria porque aquí me siento en familia»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Se llama David Wagner aunque en Soria todo el mundo le conoce como ‘el Americano’. Llegó a Soria hace unas semanas después de un viaje transoceánico desde Oregón (Estados Unidos) con muchos miles de kilómetros metros a su espalda, varias escalas y 24 horas de periplo. Y a pesar de tener 80 años (81 cumplirá el 24 de junio) no renuncia a viajar a Soria en estas fechas para poder disfrutar de sus queridas fiestas de San Juan mientras mantiene intacto su sentido del humor: «A por otros 80, aún me queda media vida», asegura, sonriendo.

Y es que ver a David Wagner pasear por las calles de Soria es un presagio de que San Juan está a la vuelta de la esquina. Y seguro que todos los que acudieron a Valonsadero a celebrar el Desencajonamiento y conocer a los toros que serán protagonistas de los previos sanjuaneros y de La Saca esbozaron una sonrisa al ver al Americano en los chiringuitos desenvolviéndose entre peña y peña y entre cerveza y cerveza mucho mejor que muchos.

David volvió a Soria el año pasado tras varios sin poder viajar (ya que a los dos años que las fiestas fueron suspendidas con motivo del Covid se unió también alguna operación y problemas económicos que provocaron que estuviera, muy a su pesar, cinco años sin viajar hasta Soria). Ahora vuelve con cuatro by-pass, operado de la vista y con unas rodillas algo tocadas que no merman sus ganas de seguir formando parte de San Juan que son más fuertes que sus achaques de salud. Y aquí está de nuevo.

Su relación con Soria, explica desde su refugio soriano en Las Cuevas, comenzó hace casi cuatro décadas cuando le concedieron «una beca para poder estudiar español» y a pesar de tener la oportunidad de elegir como destino Madrid o Barcelona decidió viajar a Soria coincidiendo, sin saberlo, con las fiestas de San Juan durante su periplo soriano. Un día se tropezó con un pasacalles de la peña El Bullicio y le colocaron un chaleco azul... Y se quedó prendado. Todo lo demás es historia.

Desde entonces, y solo por causas de fuerza mayor, ha faltado a su cita sanjuanera. Algo que ha ocurrido en contadas ocasiones.

Aunque durante los días de San Juan alquila un piso en la capital, durante las tres o cuatro semanas que permanece en Soria vive en una nave en Cuevas de Soria que tiene alquilada todo el año y donde, además, almacena y guarda todos los materiales que necesita para la fabricación de sus barcos. Su próximo desafío es construir un barco para surcar el perímetro del pantano de la Cuerda del Pozo con él, tal y como explica su íntimo amigo, Fermín Manuel Sanz López.

Ni La Saca, ni el desfile del Domingo de Calderas... David Wagner no tiene predilección por ningún día en especial. «Intento no tener preferencias por nada. No elijo ningún día. Lo importante es pasarlo bien con la gente y disfrutar. No me acuerdo si es Jueves la Saca o Sábado Agés. Todos los días son buenos», asegura, y añade que vuelve a Soria porque «en Soria me siento más en familia que en otros lugares» haciendo hincapié en su forma de ser humilde y de aceptación: «Intento no buscar fallos y errores en nadie. Acepto a la gente como es y estoy contento donde voy» aunque sus 40 años viajando a Soria le han creado unos lazos de amistades muy fuertes subraya: «Pongo emoción con cada persona que hablo y cada día que me levanto lo hago con alegría. Abro los ojos, veo salir el sol y para mi ya es motivo de diversión» sin dudar en volver a repetir que «hay que disfrutar cada día que pasa». Y no cabe duda que lleva su consejo por bandera y sabe de lo que habla.