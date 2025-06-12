Heraldo-Diario de Soria

Fotos antiguas de San Juan de la Peña Poca Pena, una exposición para recordar nuestras fiestas

Las fotografías del concurso exposición organizado por la Peña Poca Pena ofrece una oportunidad única para rememorar viejos sanjuanes. El concurso exposición puede visitarse en la galería acristalada del Instituto Antonio Machado

Mario Tejedor
Soria

La Asociación Cultural Peña Poca Pena organiza un concurso-exposición de fotografías antiguas de las Fiestas de San Juan hasta el 22 de junio en el instituto Antonio Machado, puede visitarse en la galería acristalada anexa al instituto. 

La muestra, que incluye alrededor de 200 imágenes cedidas por particulares, estará abierta de lunes a viernes y también los fines de semana, exceptuando el domingo de La Compra. La actividad tiene todos los años un gran éxito y lleva celebrándose desde 1999, igualmente pueden adquirirse las revistas que se sacan anualmente con el contenido de las exposiciones.

