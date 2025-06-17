El refrán de San Juan que solo entenderás si vives en Soria y te gusta la fiesta y la jarana

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El tiempo -la noche, el día, el calor o las tormentas-; el campo en todas sus variantes; el buen comer y una gastronomía para chuparse los dedos; el santoral... No hay asunto, cotidiano o insólito en cualquiera área, que no quede recogido en el refranero español. Tan rico, tan a mano, tan sutil o tan clarividente, dependiendo de los casos.

De norte a sur y de este a oeste, abundan en España dichos populares, refranes y sentencias que se transmiten de generación en generación. La mayoría encierra gran sabiduría popular y los hay con fino humor para mostrar un pensamiento, una enseñanza...

Los dichos locales ahondan, muchas veces, en la esencia del lugar sobre aquello que exponen. Así sucede con un refrán sobre San Juan que hunde sus raíces en las fiestas de Soria. Dice así el consabido refrán: Quien sanjuanea, marcea. Nunca tan pocas palabras han estado tan cargadas de significado y de ingenio. A buen entendedor, pocas palabras bastan. En este caso solo tres... para hablar de amores y derivados.

Anónimo, como todos los refranes, éste equipara sanjuanear con la versión más mundana de la fiesta y lo que ocurre entre un sanjuanero y una sanjuanera cuando surge la chispa de amor, mediando o no la fiesta y la jarana. Y marcear, con lo que puede suceder en marzo, nueve meses después del sanjuaneo, que es el tiempo que dura un embarazo.

Así, el refrán pasa de generación en generación y pocos son los sorianos que desconocen su sentido. En cualquier caso, la fiesta de San Juan es prolija en refranes y aquí van algunos:

Por San Juan, los días se empieza a acortar

Ni calor hasta San Juan, ni frío hasta Navidad

Por San Juan, las cigüeñas salen a volar

Las cabrillas de San Juan buenas madrugadas dan

Agua de San Juan quita vino y no da pan

De San Juan a Navidad, medio año va

De San Juan a San Miguel (29 de septiembre), ni pescado, ni vino, ni mujer

El pollo de enero, por San Juan va al comedero

El conejo por San Juan y la perdiz por Navidad

También en clave soriana, encontramos un Refranero temático de la Dieta y cultura mediterránea. Salud y bienestar. Editado por la Fundación Científica Caja Rural de Soria, el libro está escrito por Juan Manuel Ruiz Liso y es un templo de refranes y dichos de lo más ingenioso sobre la dieta mediterránea y la salud.