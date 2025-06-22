Todos caben en las fiestas de San Juan de Soria, aunque no todo vale (I)

Publicado por Francisco Parra Soria Creado: Actualizado:

Este año, que estamos de celebración, –llegar a 40 años no es una nimiedad, teniendo en cuenta la “crisis” de implicación personal en cualquier colectivo, - como socio fundador quiero hacer un resumen-repaso de lo que han sido estos ocho lustros de vida de la asociación jurados de cuadrilla. Al tiempo pretendo salir al paso de algunas interpretaciones que hace “interesadamente” algún sector ciudadano, vinculado a las fiestas de san Juan, adoptando determinadas posturas o posicionamiento sobre algunas actuaciones a lo largo de estos años.

Es cierto que tanto valen sus argumentos como los de los que llevamos “dentro” desde su “nacimiento”, porque aquí nadie está en posesión de la verdad absoluta, y toda iniciativa es bienvenida, si llega acompañada de buena voluntad y con ganas de ofrecer algo positivo. Toda colaboración y participación es bien recibida. Como digo, ahí van algunas consideraciones personales y balance más que positivo, desde mi óptica.

Las jóvenes generaciones, con el ímpetu propio de la edad, como nos ha pasado a todos, aunque nunca hemos tenido ánimo de molestar, y siempre con el máximo respeto, se creen que los demás, los que hemos pasado por su misma edad, quizá por desconocimiento, no son conscientes de lo que se ha hecho, a tenor de algunos comentarios. Estoy convencido que esto es debido a su irrupción en el “mundo sanjuanero” de forma reciente, pero ahí les queda el legado. Mientras, ellos lo tienen que hacer.

Hay quien piensa u opina que se debe ir hacia un mayor aperturismo cuando, desde su “nacimiento”, la asociación ha estado abierta a todos los que han “ejercido” el noble cargo de jurados de cuadrilla. Está claro que la pertenencia a cualquier asociación es voluntaria y personal, con el compromiso de cumplir sus estatutos.

Piden aperturismo, aperturismo, mucho aperturismo ¿de qué tipo? ¿para qué? ¿a qué llaman aperturismo? Renovación, sí, pero sin perder la esencia de la asociación ni obviar los fines de la misma; que no son otros que la “promoción y defensa de los Usos y Costumbres de las fiestas de san Juan, para salvaguardar su singularidad; estimular a las nuevas generaciones para su integración en el Espíritu Sanjuanero; estudiar y divulgar sus antecedentes históricos y constituirse en punto de encuentro de Jurados y Juradas que hayan ejercido el cargo en Fiestas de san Juan”.

Si el aperturismo que reclaman es competencia de otras instancias, y no corresponde a la asociación, bueno sería que lo reclamaran a quien tiene poder decisorio. Nosotros nos debemos a nuestro colectivo, haciendo cumplir los estatutos, en los que vienen reflejados los deberes y obligaciones de sus asociados. Las “diferencias” no deben servir para “separarnos” sino todo lo contrario: debemos caminar juntos, porque, en teoría, todos perseguimos lo mismo y trabajamos por la asociación de jurados y por el esplendor y mantenimiento de las milenarias fiestas de san Juan. La conjunción de juventud y veteranía es una buena alternativa.

El término retrógrado, entendido como fanático, utilizado en sentido peyorativo, no tiene razón de ser en este caso, pese a que alguien tenga opinión en contra. Si integristas son los que han defendido la esencia de los sanjuanes, benditos puristas. La asociación ha estado abierta a todos y quien ha querido ha podido trabajar desde dentro.

Como decíamos en nuestra publicación “Entresanjuanes”, del año 2000 las Fiestas de San Juan lo son todo para los sorianos. Han sido, son y serán fuente inagotable de polémicas, encuentros y desencuentros, así como de incontables momentos felices. Todo lo relacionado con los sanjuanes no deja de ser polémico ni deja indiferente a nadie. Y es que…todos caben en los sanjuanes, aunque no todo vale”.

La savia nueva de jóvenes jurados, con su incorporación a la junta directiva, deberá conllevar la llegada de ilusión renovada, nuevas propuestas y proyectos para que la asociación siga viva. Nuestro colectivo tiene únicamente carácter testimonial; no poder vinculante, decisorio ni ejecutivo en reclamaciones a otros estamentos.

Solo tratamos de orientar, asesorar, velar y vigilar que no se pierdan, desvirtúen o deterioren los tan manidos “usos y costumbres”. En mi opinión no es fundamentalista quien defiende el legado sanjuanero que han ido transmitiéndonos cuantos nos han precedido siglo tras siglo.

Surge en 1985

La asociación se fundó en 1985, por voluntad y decisión de los Jurados de Cuadrilla del año anterior, si bien es cierto que la idea surgió con anterioridad. Volviendo al librito Entresanjuanes, “hubo escarceos que quedaron en declaración de intenciones y en conversaciones informales; conjunción de iniciativas y deseos que no fraguaron”.

El primer escrito al respecto, del que hay constancia documental, data de 1967. Apareció publicado en el periódico Campo Soriano. Llevaba la firma de Francisco Terrel Sanz y se titulaba Asociación de Jurados. Se hablaba de la conveniencia de su constitución, por diversos motivos, y de “hacerlas más asequibles a cuantos forasteros puedan venir a presenciarlas”. Hablaba de su evolución en los siguientes términos: “Esperar que sean como hace cuarenta años es inadecuado, como lo es todo lo que no va con el espíritu de las fiestas, puesto que no pueden ser lo mismo en el año 1967 que lo fueron en 1917”.

Nacimiento y desarrollo de la Asociación de Jurados de Cuadrilla

La decisión de poner en marcha la Asociación se tomó la tarde de un día del mes de junio de 1985 durante una reunión a la que asistieron las doce parejas de jurados del ‘84. Una vez debatidos y firmados los estatutos se presentaron en el Registro del Gobierno Civil de la provincia. Quedó legalmente autorizada e inscrita el 24 de junio de 1985, “día de san Juan”.

En los primeros tiempos, las reuniones eran al aire libre; la mayoría de las veces en la Alameda de Cervantes. Como hasta 1987, siendo alcalde Virgilio Velasco Bueno, no tuvimos sede estable, la asamblea de 1986 la celebramos en la Cafetería Alameda.

La presentación de la Asociación en sociedad fue el 30 de julio de 1985. Tuvo lugar en la antigua iglesia de la Merced, hoy Aula Magna Tirso de Molina, cedida por la Diputación Provincial. Se realizó, previa invitación a cuantos habían “ejercido” el cargo de Jurado de Cuadrilla, al estilo Catapán, con botas de vino tinto sanjuanero, pan, queso y bacalao. En ese mismo acto ya hubo varias inscripciones de socios y la Junta Gestora formada empezó a rodar. Desde el mismo momento de su constitución, la asociación ha defendido los derechos de Jurado/a en igualdad de condiciones y quedaría plasmado en la modificación de nuestros estatutos de 1995. Se hizo así para cubrir el vacío legal existente. De hecho, ya en el año 2000 la Presidenta fue una mujer, Rosa María Sanz Lafuente, jurada de la Cuadrilla de La Blanca de 1984.

Primera distinción desde la Casa de Soria en Madrid

Entre las actividades de las que la asociación está más orgullosa se encuentran las charlas-coloquio, abiertas al público en general, con debate incluido, Los Martes a Escuela de los Sanjuanes”, y “La primavera de los sanjuanes”, con la participación de destacados sanjuaneros, que tuvieron su desarrollo en varios meses de distintos años. Algo similar se exportó, al menos en una ocasión, a la diáspora soriana: concretamente a la Casa de Soria en Barcelona.

La Asociación se iba afianzando y tomando parte activa en la problemática social de Soria. Así, participó en la más numerosa manifestación convocada hasta entonces, en contra de la decisión del antiguo INSALUD de llevarse del Hospital de la Seguridad Social el angiógrafo digital allí instalado, aduciendo falta de rentabilidad por la escasa población de la provincia.

A lo largo de estos 40 años ha habido más actividades de carácter social, de las que nos enorgullecemos. Como es el caso de la exposición Recuerdos sanjuaneros, a favor de la antigua Campaña de Navidad, en la que se recaudaron 70.000 pesetas. La Asociación quería estar con los más necesitados.

Se dice, con razón, que lo único que mueve a los sorianos es todo lo referente a las fiestas de san Juan. Así se ha demostrado a lo largo de los siglos y, una vez más, cuando, en 1986, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad sondeó cambiar o suprimir el Jueves La Saca como fiesta local. El rechazo fue frontal y ahí estuvo al frente la asociación Jurados de Cuadrilla.

En estos años también hemos tenido muy presentes a los futuros sanjuaneros que, a la larga, son los que deben preservar el porvenir de nuestras fiestas. En este sentido hemos intentado llegar a los colegios sorianos; en unos casos lo hemos logrado y en otros no. A los más pequeños tenemos que explicarles lo que son y suponen los sanjuanes: en una palabra, su esencia y espíritu, para que conociéndolo lo amen y amándolo lo vivan y se conviertan en sus defensores. A ellos les va a corresponder mantener las tradiciones. Es verdad que, para ese colectivo, tenemos actividades específicas.

La asociación promovió en 1986 un certamen que perdura en el tiempo; el Primer concurso escolar de ilustraciones sanjuaneras, “para incentivar a los más pequeños e involucrarles en el espíritu sanjuanero”. Porque el futuro de las fiestas está en las nuevas generaciones es por lo que surgió la iniciativa, plasmada en una publicación titulada

La pequeña guía infantil sanjuanera, editada en 2024, gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Soria y Caja Rural. Va dirigida a todos los estudiantes de primaria de la capital. Su presentación y entrega a sus destinatarios ha tenido una gran acogida, lo que hace prever que va a servir de mucho entre nuestros chavales, de cara al futuro. Hay que seguir sembrando para que la cosecha sea buena.

Como uno de los fines de la asociación es “participar en la vida social de la Ciudad”, y aprovechando que en 1987 hubo elecciones municipales, el 2 de junio de dicho año organizamos una charla-coloquio sobre “Las Fiestas de san Juan. Compromiso electoral. Visión y proyectos de un candidato”, con la participación de todos los partidos políticos concurrentes. Algo similar se plasmó en las siguientes campañas municipales.

Quedó claro que, las fiestas, deben permanecer al margen de la política. Son dos cosas antagonistas, como queda demostrado en el sentir general del soriano-sanjuanero, aunque en alguna ocasión se ha llegado a “mezclar”, con el rechazo generalizado de la sociedad soriana.