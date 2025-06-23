De aquel Viernes de Toros 'sin polvos' a la asignatura pendiente del Museo de San Juan (y II)

Publicado por Francisco Parra Soria Creado: Actualizado:

En el transcurso de todos estos años, ha habido ideas, propuestas o proyectos que en un caso han prosperado y en otros se han quedado en eso, en ideas… Es el caso de una iniciativa que, después de muchas gestiones con la Diputación Provincial, tuvimos que aparcar. Me estoy refiriendo a la creación del Museo del Traje Regional Soriano. Corría el año 1987. Si entonces no fue posible, sí lo sería unos años más tarde, a cargo de la institución provincial, y está en Morón de Almazán.

En cambio un trabajo visible fue la edición de la Guía orientativa del Jurado de Cuadrilla, en colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad. Se entregó ya a los Jurados de 1988, en su toma del bastón. Era un diario-horario-minutero del quehacer festivo sanjuanero. Con posterioridad se han hecho otras dos ediciones más, para facilitar la labor de los Jurados de Cuadrilla. En este caso con el patrocinio del Ayuntamiento de Soria y de Caja Rural de Soria.

Concretamente fue en 2011 cuando, gracias a la iniciativa, empeño e impulso de varios jurados de cuadrilla, y después de dedicarle unas cuantas horas, se redactó y puso al día la citada guía que tan buen servicio ofrece a los nuevos alcaldes de barrio. Unos años más tarde se volvió a revisar, para evitar confusiones a sus “consultores”. Fue concretamente en 2023. Estos ejemplares se regalan cada año a los que acceden al cargo de jurados. Es un libro de consulta para quienes tienen cargos de responsabilidad en las cuadrillas; para aprender y despejar cualquier duda.

Otra iniciativa que marcó un antes y un después fue la campaña contra el “mal uso”, más bien “abuso” diríamos, indiscriminado, de polvos de talco y otros elementos nocivos, los Viernes de Toros. Para concienciar a toda la población se editaron “varios miles de pegatinas proponiendo recuperar dicho día, pudiendo pasear tranquilamente por la calle, sin patosos”. Con dibujos de Javier Pérez Herrero, “Ferrus”, se decía: POR UN VIERNES DE TOROS TRADICIONAL, SIN POLVOS. Quedó demostrado que hizo efecto; ¡¡vaya si lo hizo!!

En los dos sanjuanes siguientes se eliminó tal práctica y la gente podía transitar tranquilamente por la calle e ir despreocupada a la plaza de toros. En años posteriores se llevaron a la práctica más campañas divulgativas, pidiendo a los sanjuaneros “dejar torear el Viernes de Toros”, o pidiendo “no interferir en el recorrido de La Saca” entre otras.

Si hace unos instantes hemos hablado de la falta de sede, un lugar donde reunirse la asociación, lo lograríamos en 1988 siendo alcalde Virgilio Velasco Bueno, a quien hemos citado ya aquí. Nos cedió un espacio en la Casa del Común, que tanto significaba para la asociación; como si fuera la casa de todos los sorianos. Allí estaríamos unos pocos años, hasta que se acometieron obras de reforma del citado edificio municipal. Eso daría lugar a nuestro traslado al Arco de la Muralla, en Puertas de Pro, donde seguimos estando, hacemos diversos talleres y tenemos nuestro espacio de reuniones.

Ese mismo año, nos estamos refiriendo a 1988, la junta directiva aprobó la iniciativa de Angelines Reglero de hacer un MONUMENTO A LOS AUTORES DE LAS CANCIONES SANJUANERAS, por suscripción popular. Fue tal la aceptación, paralela a su dificultad, que nadie en Soria se echó atrás. Cada cual colaboró en la medida de sus posibilidades.

Dicho monumento fue realidad el 6 de mayo de 1989. Se encuentra ubicado en la Alameda de Cervantes; mirando al Árbol de la Música. Era la primera vez que se hacía algo similar en Soria. Es, sin duda, una de las actuaciones de las que la asociación está más orgullosa, sin menospreciar otras, como fue el caso de la restauración de las imágenes de las Cuadrillas, de lo que nos ocuparemos más adelante. D. Paco y D. Jesús quisieron “corresponder” con la “nueva” de dicho año titulada “Que son cinco días”.

Ahora que aparecen los nombres de tan sorianos ilustres, hemos de dejar constancia de su fallecimiento. El de D. Jesús Hernández de la Iglesia, letrista, sobrevino el día 31 de julio de 1995 y el de D. Francisco García Muñoz, autor de la música, el 12 de febrero de 1996. Los sanjuanes de ese año fueron los primeros que nos faltaron los autores de las sanjuaneras.

Acabamos de aludir a la restauración de las imágenes de las Cuadrillas. La iniciativa, que fue fraguándose en el ’87, comenzó a tomar forma al año siguiente. Desde el primer momento contó con el apoyo decidido e incondicional del entonces presidente de Caja Soria, Fernando Modrego Vitoria, financiándose a través de su Obra Cultural. Por cierto, era la primera vez que se ejecutaba una restauración a fondo, por profesionales, y de la que se tiene constancia documental.

A esta primera intervención siguieron algunas más. De ello se encargó el Centro de Estudios de Restauración de Obras de Arte, de Madrid. Tres de sus técnicos estuvieron cuatro meses en Soria, de marzo a junio de 1989, llevando a cabo tan arduo, laborioso y brillante trabajo. Como broche de oro se montó una exposición, en la propia Caja Soria, del 19 al 24 de junio de dicho año, visitada por más de 4.000 personas; algo inédito hasta entonces. De esa restauración, la Caja hizo “su” calendario oficial de 1990, con fotografías de las 12 imágenes, y una tirada superior a los 25.000 ejemplares. Como ya queda dicho unas líneas más arriba, esta actuación es de las que la asociación está más orgullosa.

Era algo tan necesario que, de no haberlo llevado a cabo, alguna talla podría haber sufrido daños irreparables. Ya con posterioridad se han acometido idénticas tarea cuando las tallas lo han precisado.

Años más tarde, y también a costa de la ya Caja Salamanca y Soria, se hizo una corona nueva para la imagen de la Cuadrilla de La Mayor, que luce cada Lunes de Bailas.

Corría el año 1990 cuando surgió otra iniciativa que tuvo consecuencias positivas: El “I Certamen Provincial de Dulzaineros”, que aún continúa, aunque, desde 2024, con otro formato; “El día del dulzainero”. Esto sirvió para impulsar a los jóvenes a implicarse en el aprendizaje y uso de la dulzaina-gaita, caja e instrumentos similares. A partir de entonces han sido numerosas las agrupaciones que se han ido formando, evitando así la desaparición de tales formaciones, dando apoyo a los Jurados en fiestas de san Juan. Incluso sirvió para la creación de la Escuela Municipal de Música Tradicional, a la que seguirían otras de índole particular o privadas.

En la sexta edición del referido Certamen Provincial de Dulzaineros, la asociación homenajeó a Hermógenes Martínez, guarda del monte Valonsadero, con motivo de su jubilación. Era una auténtica institución para los sorianos-sanjuaneros y había que reconocérselo en nombre de todos.

Si desde mayo de 1989 contamos con el monumento a los autores de las sanjuaneras, desde junio de 1993 tenemos otro, en este caso dedicado a los Jurados de Cuadrilla. Se encuentra en la Plaza del Olivo, en un lateral del antiguo Banco de España. Es obra de Antonio Soria Gómez, Jurado de Cuadrilla y miembro de esta asociación.

A los diez años de vida de la asociación, y con el ánimo de estrechar aún más si cabe los lazos entre asociados, se instauró una jornada de convivencia. Se estuvo haciendo durante muchos años en el mítico monte de Valonsadero. En la actualidad se ha cambiado el formato, en busca de una mayor participación, y se desarrolla en un local de Cuadrilla.

Como queda patente en este resumen, varias han sido las actuaciones llevadas a cabo por la Asociación Jurados de Cuadrilla, ocupándonos aquí de algunas de las más destacadas, aunque tenemos una “espina” muy grande clavada en lo más hondo de todos nosotros. Me estoy refiriendo al tan demandado “Museo sanjuanero” o de “la caldera”. Confiamos que en la ampliación del Centro Cultural Palacio de la Audiencia o en el Centro Nacional de Fotografía, o cualquier otro espacio relevante, se pueda reservar un lugar digno y como se merecen Soria y sus tradiciones.

Ya va siendo hora de hacerlo realidad. Si no lo hemos conseguido todavía, estoy convencido de que no tardando mucho se logrará. ¡¡Ojalá sea así!! ¿Se imaginan ustedes lo que sería en la actualidad, el contenido con el que se podría contar y todo lo que podría almacenar? Sería otro espacio para ser visitado y donde se constataría la historia y devenir de los sanjuanes que, para los sorianos, es el súmmum.

A este respecto quiero dejar constancia de que en el Boletín Informativo Municipal “Plaza Mayor” de junio de 1986 ya se demandaba su creación. En un artículo titulado Vamos hacia del “Museo de la Caldera”, entre otras cosas, se decía: Fue en la primavera de 1985 cuando, desde los servicios de prensa del Ayuntamiento” se formuló tal demanda. Podría tener encaje -sigue diciendo su autor- en la remodelación del viejo y noble palacio de la Audiencia (cuya maqueta se mostraba en dicho ejemplar). Y continuaba: Una de sus secciones habrá de hacer referencia inexcusable al tradicionalismo soriano, en cuanto afecta a las fiestas populares […] y cuyo protagonismo más destacado lo asume la Caldera de Cuadrilla.

La asociación lleva ya unos cuantos años organizando talleres sanjuaneros, tales como de confección del traje soriano, de cachirulos y banderillas o de pirograbado de botas.

Algo similar ocurre con la edición de un boletín informativo, que se envía a todos los socios. Es un sistema de comunicación interna, que se mantiene desde junio de 2001, para informar de las actividades de la asociación. Vamos ya por el número 134.

Otra actividad que sirve para reunir a los asociados, y que tiene lugar el viernes de carnaval, es una merienda que se ofrece en un local de cuadrilla. Es la primera cita con los jurados nuevos de cada año y en la que se suele contactar, sondear o tantear a socios para que entren a formar parte de la junta directiva.

Hubo unos años en que hacíamos excursiones, bien por la provincia o fuera de ella. La falta de participantes obligó a eliminarlas. La vida ha ido evolucionando, en unos casos a mejor y en otros no tanto, y han cambiado los gustos de las personas.

Si al cumplir 15 años la asociación editamos un pequeño volumen recogiendo lo más destacado hasta entonces, los 25 los celebramos con un vino español, a modo de Catapán, junto al Monumento a los Jurados de Cuadrilla y la exposición San Juan, más que cinco días. Además se aprovechó la efeméride para cambiar de lugar y de formato el homenaje a los autores de las sanjuaneras, que organiza la asociación. Hasta entontes consistía en una concentración de dulzaineros, en la plaza de san Clemente. Desde esa fecha se desarrolla en la Alameda de Cervantes, delante del monumento a D. Paco y D. Jesús, con ofrenda floral y reconocimiento a quien o quienes, en el último año, hubieran destacado por su apoyo a lo propiamente sanjuanero.

Otro trabajo altruista, como todos lo que se hacen en la asociación (por y para sus asociados, o la población en general en pro de los sanjuanes) fue el de la realización de su página web -muy obsoleta ya, por cierto. A ver si alguien se anima y la renueva-. Este es el enlace: http://www.soria-juradosdecuadrilla.com. Animamos a curiosos e interesados su consulta. Contiene mucha información y está actualizada. Data de mayo de 2011.

Hubo un año en el que, por un asunto bastante delicado, la asociación tuvo que tomar postura públicamente y decirle al ayuntamiento que, si incumplía sus propias ordenanzas de fiestas, tendría que actuar. Afortunadamente no hubo necesidad de hacerlo.

La pandemia por el COVID 19, que nos impidió celebrar los sanjuanes durante dos años, 2020 y 2021, sirvió para que, desde la asociación, fuéramos generosos, haciendo una pequeña aportación económica para ayudar a la sanidad soriana, que por entonces lo demandaba.

Si hasta aquí hemos presentado un breve resumen de algunas actuaciones hechas por la asociación de jurados en estos 40 años de vida, ¡cuánto nos gustaría que de cara al futuro siguiera “viva y activa” ! Seguro que queda incompleto y que, es probable, que algunas actuaciones hayan quedado en olvido de forma involuntaria: si así fuera pido disculpas a quienes puedan sentirse afectados y molestos. Si los éxitos de nuestros hijos los celebramos como se merecen, así lo hacemos también en este caso. Por tanto…

¡¡LARGA VIDA A LA ASOCIACIÓN JURADOS DE CUADRILLA!!

Francisco Parra Palacios

Socio fundador