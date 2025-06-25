El Ayuntamiento de Soria instala nuevas placas con dibujo en todas las calles relacionadas con las fiestas

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Recorriendo el callejero, son muchas las vías y plazas relacionadas con las fiestas de San Juan. El Ayuntamiento ha hecho una relación de los espacios y en todos ellos modifica las placas con el nuevo diseño cerámico que ya se estrenó en el parque de Antonio Machado y la calle Leonor Izquierdo. Un modelo de prestancia con un dibujo identificativo y un breve comentario para explicar el motivo. La concejala de Turismo, Yolanda Santos, explicó que se prevé sustituir las placas en 31 callos y que serán 72 los elementos que se van a cambiar. Buena parte de ellos está ya instalado y en otros habrá que esperar un poco a que la investigación determiné qué imagen plasmar. Es lo que sucede, por ejemplo, en las calles vinculadas a santos de cuadrilla que con las fusiones de antaño ya no procesionan y cuya imagen hay que identificar.

Por su parte, San Esteban también contará con su placa. A pesar de que la denominación se perdió con la actual plaza de las Mujeres, el santo tendrá su representación en el mismo lugar de antes.