El Ayuntamiento de Soria instala nuevas placas con dibujo en todas las calles relacionadas con las fiestas

Una de las nuevas placas con motivos de San Juan.

Una de las nuevas placas con motivos de San Juan.MONTESEGUROFOTO

José Ángel Campillo
Soria

Recorriendo el callejero, son muchas las vías y plazas relacionadas con las fiestas de San Juan. El Ayuntamiento ha hecho una relación de los espacios y en todos ellos modifica las placas con el nuevo diseño cerámico que ya se estrenó en el parque de Antonio Machado y la calle Leonor Izquierdo. Un modelo de prestancia con un dibujo identificativo y un breve comentario para explicar el motivo. La concejala de Turismo, Yolanda Santos, explicó que se prevé sustituir las placas en 31 callos y que serán 72 los elementos que se van a cambiar. Buena parte de ellos está ya instalado y en otros habrá que esperar un poco a que la investigación determiné qué imagen plasmar. Es lo que sucede, por ejemplo, en las calles vinculadas a santos de cuadrilla que con las fusiones de antaño ya no procesionan y cuya imagen hay que identificar.

Por su parte, San Esteban también contará con su placa. A pesar de que la denominación se perdió con la actual plaza de las Mujeres, el santo tendrá su representación en el mismo lugar de antes.

