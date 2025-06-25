Los 12 novillos ya descansan en los corrales de Cañada Honda preparados para La Saca

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Con puntualidad británica a las 08.00 horas alrededor de 30 caballistas entraban en la pradera de Cañada Honda para participar en el último encierro de los novillos de cara a La Saca de mañana jueves. Con bastante gente alrededor de los corrales, ya que este acto cada vez cuenta con mas público, los caballistas han entrado por el lado derecho de la pradera recogiendo a las vacas para dirigirlas a la zona de más abajo para recoger a los novillos.

A las 8.05 ha comenzado la primera subida hacia los corrales de los astados, que han entrado por el embudo. En la primera intentona han entrado once, el último se ha dado la vuelta. A las 08.08 horas ya había once toros en los corrales.

Encierro matutino del Miércoles El Pregón.HDS

Finalmente el último toro se ha cerrado en los corrales de abajo de la pradera. Precisamente es el novillo número 25, de nombre Viborillo que trajeron el día después de la Compra en sustitución del número 31, Tanguero, perteneciente a la cuadrilla de San Esteban, que fue sustituido al haber sufrido en sus carnes el desgaste de los previos sanjuaneros.

Así pues, el último toro ha sido conducido en camión a los corrales de Cañada Honda donde esperarán hasta mañana el sonido de los tres cohetes que anunciarán la apertura de las puertas de los corrales a las 12.00 horas para el comienzo La Saca, uno de los días más emocionantes para sorianos y forasteros de todo el año.