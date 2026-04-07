Repaso histórico a las fiestas de San Juan en fotos de la Peña Ilusión

Recorrido histórico por los sanjuanes a través de la Peña IlusiónMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Peña Ilusión de Soria celebrará su Semana Cultural 2026, estos días organizará actos relacionados con San Juan y derivará en la creación literaria, la fotografía, la música y la convivencia intergeneracional. Bajo el lema 'tras la fiesta total, llega la cultura total', la peña refuerza así su compromiso con la dimensión cultural de las fiestas de San Juan y con el fortalecimiento del sentimiento de comunidad interna entre peñistas.

La semana arrancó con una exposición en la galería exterior del IES Antonio Machado, 'Por una Ilusión de Mil Años'. La muestra recorre los primeros años de la Peña Ilusión, desde su fundación en 1968 hasta la década de 1990, a través de imágenes históricas y algunos objetos significativos que reflejan su espíritu fraternal y familiar. La muestra puede visitarse hasta el 10 de abril.

Otros actos de la semana son el Concurso literario de relatos cortos, con el objetivo de fomentar la participación creativa y recoger por escrito vivencias, recuerdos y miradas personales sobre las fiestas y la vida dentro de la peña. El Concurso de dibujo infantil y chocolatada, el viernes 10 de abril, los peñistas más pequeños (hasta 12 años) participarán creando sus obras y la ganadora ilustrará la portada del cancionero de la peña y otros trabajos serán seleccionados para el interior. La jornada concluirá con una chocolatada, reforzando el carácter familiar de la Semana Cultural.

El sábado 11 de abril se desarrollará un Vermut musical y una jornada festiva junto al Duero amenizada por el grupo de gaiteros “Toques del Duero”, con recorrido por distintos establecimientos y posterior comida de hermandad en el entorno del río Duero. Durante la sobremesa se dará a conocer el fallo del concurso literario, se reservará un momento especial para los niños y se celebrarán actividades lúdicas como bingo y campeonatos de mus y guiñote.