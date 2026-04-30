Este es el cartel ganador del concurso de San Juan

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

San Juan 2026 ya tiene cartel ganador. Se trata de la pieza denominada 'Tradición'. Un premio que viaja a Murcia, de la mano de Rubén Alesandro Lucas García. El autor fue el más valorado en una votación popular que resultó ajustada, en la medida en que obtuvo el 46,2% de los votos, mientras que el segundo clasificado, 'Aires de junio', reunía el 44,61% de los sufragios.

En total, la votación ha congregado a 1.383 personas, la mayoría de las cuales se inclinó por mostrar su preferencia de manera telemática y sólo 36 votaron presencialmente.

El cartel ganador del concurso.HDS

El cartel lleva aparejado un premio de 2.000 euros y el honor de que la pieza figure en escaparates y los programas y otros soportes publicitarios.

La edición de este año ha sido un poco accidentada. Y es que una de las obras finalistas tuvo que retirarse como consecuencia de su gran parecido con otra presentada en 2022. El propio autor comunicaba al Ayuntamiento su renuncia a participar en la votación.

El concurso del cartel suscitó el interés de 76 propuestas, que después del examen de un jurado técnico quedaron reducidas a cuatro, las que pasaron a la elección popular, aunque luego una de ellas se retiró.