Dos empresas se interesan por la feria taurina de San Juan y San Saturio

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

En plenos preparativos de los sanjuanes llega uno de los contratos más esperados por los aficionados: los carteles de las ferias taurinas. San Juan y San Saturio están en condiciones de adjudicarse, ya que hay dos empresas interesadas en la organización de los festejos de la tauromaquia. Son las ofertas que constan en el Consistorio una vez finalizado el plazo de presentación de las propuestas.

Una buena noticia para los aficionados es que la feria de San Juan tiene que mantener, como mínimo, los precios de la temporada pasada. Más allá del IPC no podrán subir las localidades y abonos. De esta manera, las tarifas quedarán como en 2025, incluyendo el IVA, ya que el margen del empresario es de bajada, descontado el IPC, si desea aplicarlos. En San Saturio, en cambio, los precios serán los que fije el adjudicatario, «de acuerdo con el Ayuntamiento de Soria», expresa el pliego que otorga la posibilidad de tres prórrogas anuales.

Peñas taurinas, peñas sanjuaneras y jurados de cuadrillas, mayores de 65 años, jubilados, menores de 25 años y desempleados, contarán con descuentos especiales.

Para San Juan las condiciones de contratación se fijan expresamente en las personalidades triunfadoras del año pasado y la ganadería. Así, menciona a Borja Jiménez (trofeo Taurino Segundo Ayllón. Ciudad de Soria 2025) y David de Miranda (trofeo Oreja de Plata. Peña Taurina Soriana) como matadores, y en el rejoneador Sergio Pérez de Gregorio (trofeo Toro Celtíbero 2025). Su presencia está, en cada caso, puntuada con cinco puntos. Los mismos que en el caso de la ganadería triunfadora (Antonio Bañuelos, por la vuelta al ruedo del toro Estragón). En su caso, «se deberá lidiar una corrida completa de esta ganadería».

La feria de San Juan incluye la corrida del día del Pregón («rejoneadores/as, o corrida mixta cuyo cartel será integrado por dos caballeros rejoneadores/as y un matador de toros; o corrida mixta cuyo cartel será integrado por dos matadores de toros y un caballero rejoneador/a»), la del Sábado Agés y la del Domingo de Calderas, además de las novilladas del Viernes de Toros. El adjudicatario se hará cargo igualmente de las vaquillas del día de La Saca.

Los «matadores del 1 al 10 del escalafón de 2025» están puntuados con 10 puntos, por siete de los situados del 11 al 15 y cinco del resto. La misma escala de puntos que en el caso de los rejoneadores, cuyos intervalos en el escalafón de 2025 se sitúan hasta el número cinco, del seis al 10 y el resto de profesionales.

En las fiestas patronales de San Saturio se prevé un festejo taurino («que deberá ser definido en la plica presentada»), un concurso de recortadores («de primer nivel sus participantes con novillos utreros), más la suelta de vaquillas («seis dobladas»).