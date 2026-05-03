Un ‘sí’ a las fiestas regado con el tradicional vino de San Juan

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan ya están lanzadas y en pleno movimiento. Las asambleas de las cuadrillas y el inmediato Catapán del primer domingo de mayo ponen en acción las festividades más esperadas por los sorianos. Al menos durante las celebraciones de las asambleas no se hizo presente la lluvia que amenazó durante gran parte de la jornada. Un Catapán mirando al cielo, pero con la ilusión de cumplir con la tradición e iniciar el ciclo de festejos que culminará en los cinco días mágicos.

En las sedes de las cuadrillas, relevo entre los jurados salientes y los entrantes. Emoción de los primeros, con palabras de agradecimiento a los colaboradores, simpatizantes y un barrio en general que se vuelca con sus jurados y demarcaciones. Lectura del acta del Sábado Agés y aprobación de las cuentas prosiguieron con un rito en el que no faltaron palabras y felicitaciones por la celebración del Día de la Madre. Entregados los emblemas de la cuadrilla, el libro y el garrafón de vino «en gesto de buena vecindad y armonía», como señala la Ordenanza, se procede a los nombramientos. Y llega la pregunta que todos esperan: «¿Deseáis, que haya fiestas este año en nuestra cuadrilla?». Un ‘sí’ repetido en los doce locales de las cuadrillas da paso al reparto del pan, el queso, el bacalao y, por supuesto, el emblemático vino festivo.

Trasiego por las calles, chubasqueros por si acaso la lluvia se lo pensaba mejor y mucha animación (anticipada por charangas ya por la mañana) caracterizaron al Catapán con el que Soria da la bienvenida a los sanjuanes de 2026.