Los toros de San Juan ya están en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los novillos de San Juan ya están en Soria, en una jornada del Desencajonamiento que atrae multitudes a Valonsadero. Tampoco ha sido escasa la afluencia a la plaza de toros, donde se han depositado a partir de las 8.08 minutos las reses del Viernes. En Valonsadero sólo han podido llegar once novillos, pues uno ha muerto en el trayecto.

Día de sol y elevadas temperaturas por ahora, aunque con la perspectiva de que pueda producirse alguna tormenta por la tarde. Una lástima en su caso para las miles de personas que disfrutan de la fiesta en el monte y que para el regreso tienen unos autobuses que amplían su horario hasta las 21.00 horas.

El público contempla las reses.MONTESEGUROFOTO

En la plaza tampoco ha sido completo el lote que ha desembarcado. Y es que uno de los previstos por la ganadería de La Cardenilla no pudo ser montado en el camión para su transporte a Soria, lo que se espera en los próximos días. Así que en el coso de San Benito, constan trece, los doce del Viernes más un sobrero.

Hoy no está permitido correr ni llamar a los toros de Campo Bravo Alcarreño en el monte. Habrá que reservarse para el ya cercano Lavalenguas, próxima cita en el monte.