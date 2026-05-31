Desencajonamiento: 21 atenciones sanitarias y todas de carácter leve

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las celebraciones de San Juan siguen con sus pasos contados y tras los jurados y el ‘sí’ a las fiestas llega otro momento destacado: conocer a los toros de los festejos. Los astados del Viernes de Toros y de Valonsadero ya están en sus respectivas sedes, en una jornada del Desencajonamiento marcada por las altas temperaturas de este inusual mayo. Tanto que ni siquiera hacía falta ponerse manga larga en la llegada temprana al coso de San Benito.

Costurito, Avispado, Malaspulgas, Palmero, Loquero, Castellano, Vendedor, Boludo, Tormento o Baratero. Son algunos de los nombres de las reses desembarcadas en uno u otro espacio y que servirán para las celebraciones en el monte con la culminación de La Saca y del Viernes. Unas fiestas todavía futuras, pero que con el Desencajonamiento tuvieron su ‘anticipo’ con el jolgorio en los chiringuitos, la música y los miles de personas que se acercaron hasta Cañada Honda para disfrutar con esta jornada antesala. Muchas ganas de fiesta y mucho trabajo en los chiringuitos.

Con algunas mermas se produjo la llegada de los novillos. No todos los previstos estaban presentes y de los que llegaron no todos acabaron donde correspondía. Y es que en el coso de San Benito desembarcaron 13 reses, en lugar de las 14 que debían ser (hay que tener en cuenta los dos sobreros). La causa, la imposibilidad de cargar al toro que faltaba. Este se espera que entre en Soria en los próximos días. En cuanto a Cañada Honda, los doce previstos se convirtieron en once. El duodécimo murió en el trayecto y también está previsto que su sustituto llegue próximamente. En total, 24 toros en Soria, de las ganaderías de La Cardenilla (Viernes de Toros) y Campo Bravo Alcarreño (La Saca y demás actos en Valonsadero).

El Desencajonamiento es una jornada tranquila en cuanto a atenciones sanitarias. Hay que tener en cuenta que no se permite llamar ni correr a los novillos, de manera que son muchos los sustos y circunstancias de peligro que se evitan. Desde el puesto de Cruz Roja informó su responsable, Norberto Cardona, a última hora que habían practicado 21 atenciones, de carácter leve entre esguinces, picaduras, alergias o alguna herida, entre otras incidencias. Hubo tres traslados al hospital, por cuestiones leves, para practicar pruebas.

A eso de las 8.08 comenzaba la ‘presentación’ de los astados en San Benito, con la paulatina suelta del camión ya preparado. Un desencajonamiento breve y rápido, a diferencia de lo que ha pasado algún año. No remolonearon mucho los animales en los cajones y tampoco hubo que esforzarse con las vacas para que entraran en los corrales. Entre mansos y voceos, accedieron a la primera.

En el callejón, dando las órdenes, se estrenaba Ana Alegre como concejala de Festejos. Por si hacía falta algún consejo más allá del personal municipal del área, allí estaba también Carlos Martínez, el anterior alcalde y sanjuanero de pro que no quiso perderse la cita. En unos diez minutos, todo había concluido en la plaza de toros y la gente que ocupaba buena parte del tendido se dispersaba, bien para almorzar el alguno de los bares abiertos, bien para coger el coche y dirigirse a Valonsadero. Eso o el autobús que este año llegó con dos novedades: la salida desde Soria en Mosquera de Barnuevo y la prolongación de horarios hasta las 21.00 horas. Mucho antes, a eso de las 10.30 concluía el desembarco en Cañada Honda, después del pesaje, con la mencionada merma de una de las reses y la consternación de los sanjuaneros.