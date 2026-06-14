Alberto García, de Tauroemoción: "Es una feria que tiene todos los alicientes para ser una feria triunfal"

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Pregunta. Es el sexto año que la empresa organiza la feria de Soria...

Respuesta. Sí y lo hemos hecho con varios intervalos, pero sí es nuestra sexta feria. Ilusionados como el primer día y, además, contentos de que ahora podamos tener por delante si todo va bien, cuatro años para poder dar estabilidad al proyecto, a la plaza, y la verdad que eso nos tiene muy contentos.

P. La duración del contrato y las posibilidades de prórroga permiten hacer las programaciones con más tiempo...

R. Sí, al final es fundamental, sobre todo por la situación que hay en el campo, que hay tanta escasez de toros, y para poder convencer con tiempo a las figuras para que vengan. Eso nos va a permitir hacer una planificación obviamente, al ser un contrato prorrogable año a año (dependerá de nuestra parte, pero también de parte del Ayuntamiento). Por lo cual esperamos estar a la altura y nosotros estaremos mientras la afición de Soria percibamos que nos quiere y hasta ahora la verdad que nos sentimos aquí muy a gusto, consideramos que valoran mucho nuestro trabajo y nuestra forma de hacer las cosas y vamos a poner todo de nuestra parte para que Soria sea un referente taurino a nivel nacional.

P. ¿Es importante la plaza de toros para la empresa?

R. Es muy importante porque aunque a lo mejor ahora llevemos plazas de ciudades de mayor población, con Soria hemos establecido un vínculo sentimental, porque fue de las primeras plazas importantes de segunda categoría que gestionamos. Hemos hecho muchas buenas amistades en la ciudad, y, por lo tanto, tenemos una presión extra de que salga las cosas bien. Y nos hace mucha ilusión gestionar la plaza de toros de Soria.

P. ¿Cómo es la afición de Soria?

R. La afición de Soria es una afición muy exigente. Está como como dividida en dos partes. Tiene una parte de los aficionados de sombra que es más entendida, exigente, que sabe muy bien lo que ve. Y luego tiene una parte más festiva, que son las peñas en el sol, pues que es un público más alegre. Y creo que esa variedad es muy importante y la verdad que a los toreros cuando les preguntamos les gusta, porque no es una plaza que solamente sea festiva, que tiene su parte seria, y creo que eso es importante porque le da categoría a la plaza.

P. Una feria de presente y futuro...

R. Sí, el eslogan es ‘Una feria de presente y futuro’, porque hemos querido combinar en los tres festejos dos figuras consagradas, dos toreros consagrados o dos rejoneadores consagrados con un torero joven que tenga un futuro que consideremos importante. En los rejones van dos figuras consagradas como Andy Cartagena y Lea Vicens, con el rejoneador, Sergio Pérez de Gregorio, que es un rejoneador muy joven, pero que viene de ser triunfador de la corrida de rejones del año pasado y tiene un futuro brillante. En la corrida del sábado, dos nombres consagrados como Antonio Ferrera y El Fandi, con Ismael Martín, que es un joven que fíjate si tiene buena pinta que ha sido elegido torero revelación de la feria más importante del mundo, que es la feria de San Isidro de Madrid, y le da un toque fresco al cartel. Y luego la corrida del domingo, que junta dos toreros que están en su mejor momento, Borja Jiménez y David de Miranda, que vienen de ser triunfadores el año pasado, los dos, pero David de Miranda viene de ser el máximo triunfador de la segunda feria más importante del mundo, la feria de abril de Sevilla, con Marco Pérez, otro joven que viene ahora mismo llamado ocupar los lugares más importantes del toreo en presente y futuro. Por lo tanto, me hace mucha ilusión la feria, creo que es una feria que tiene todos los alicientes para ser una feria triunfal. Ganaderías también, Benítez Cubero es una garantía en rejones; Peñajara de Casta Jijona le da el toque torista a la corrida del sábado, que no queríamos perder, y Antonio Bañuelos viene de echar una gran corrida de toros el año pasado y confiamos mucho en la corrida que trae este año.

P. ¿Qué figura destacaría de los carteles?

R. Yo creo que hay que destacar por momentos. Hay que destacar a David de Miranda. Eso es porque viene de ser el triunfador de la feria de abril de Sevilla. Hay que destacar a Borja Jiménez, obviamente, un torero que viene de grandiosos triunfos en muchas plazas importantes, o Ferrera, que viene de triunfar en San Isidro; El Fandi es una leyenda viva del toreo y considerado mejor torero banderillero de la historia. Creo que es una feria compacta que tiene muchos alicientes. Que pudiera haber algún otro nombre, bueno, pues a lo mejor pudiera haber, pero la verdad es que hemos hecho la feria que queríamos hacer porque, sobre todo, queríamos poner en valor y para nosotros, es muy importante, los toreros que vienen a Soria a darlo todo, que vienen aquí a agradar al público, e intentaremos todos los años repetirlos. Y es lo que hemos hecho este año. Los grandes triunfadores del año pasado vuelven a Soria.

P. La corrida del Miércoles el Pregón, de rejones, ya está asentada y además trae a los dos primeros del escalafón...

R. Andy Cartagena viene de ser el mejor rejoneador y de abrir la única puerta del Príncipe de rejoneadores de la feria de abril de Sevilla. Es una figura contrastadísima. Lea Vicens es la segunda del escalafón del año pasado, hoy creo que va primera o segunda este año, es una gran figura consagrada. Y Sergio Pérez de Gregorio pues es un joven valor que viene de ser triunfador del año pasado aquí en Soria.

P. ¿Está creciendo la afición de Soria?

R. El año pasado la verdad que hubo una muy buena respuesta de público. Este año, pese a que vamos a tener muy poco tiempo para promocionar la feria, consideramos que los carteles reúnen el suficiente atractivo y con la política de precios para que se sea un éxito. Pero, sobre todo, lo que confiamos es en este nuevo proyecto que tenemos a cuatro años. No nos centramos solo en pensar en este año, sino en cuatro años y estoy convencido de que cuando pasen estos cuatro años la feria de Soria estará en lo más alto.

P. En cuanto a lo económico, no suben los precios de las entradas.

R. Este año hemos congelado los precios, no se sube ni el IPC y seguimos manteniendo los grandes descuentos en los abonos para las peñas, que por sólo 75 euros pueden disfrutar de tres grandes corridas de toros y de rejones. También mantenemos el descuento del 50% para los niños y creamos el día del niño el Sábado Agés, en el que por tan sólo un euro pueden asistir a la gran corrida del torneo banderilleros.

P. Es importante que haya relevo...

R. Consideramos que es fundamental porque serán los futuros aficionados que sostengan la tauromaquia en Soria.

P. ¿Qué espera de la feria?

R. Creo que tenemos un cóctel muy bien ideado. Creo que es un cóctel para que sea una feria triunfal y para que la gente salga de la plaza todos los días con ilusión de volver. Creo que tenemos toreros que están en su mejor momento y creo que eso se va a ver reflejado en el ruedo. Yo espero que tengamos suerte y que embistan los toros, porque estoy convencido de que con este cóctel será una feria triunfal.