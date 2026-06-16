Las atracciones de las fiestas de San Juan se trasladan al polígono industrial

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las atracciones de San Juan ya tienen ubicación. La feria abandona el barrio de Los Pajaritos y se traslada a una parcela propiedad de Leclerc en el polígono de Las Casas. Así lo explicó la concejala de Festejos Ana Alegre, quien se mostró no obstante cauta con la situación debido a que los feriantes tienen que cumplimentar la documentación correspondiente.

A diferencia de otros años, en esta ocasión el Ayuntamiento no licita el espacio. No hay parcelas públicas para albergar las ferias y en Los Pajaritos ya no es posible ubicarlas, al menos con un espacio continuo que resulte atractivo para las atracciones.

Por eso este año cambia la fórmula y se remite a una negociación entre particulares. Lo mismo que cuando llega un circo u otro espectáculo ambulante, los feriantes negocian con el propietario del terreno y se instalan una vez llegado a un acuerdo. En este caso la parcela corresponde a Leclerc, empresa a la que Alegre agradeció su disposición, ya que «nos ha resuelto un problema».

La ubicación en Los Pajaritos ya fue problemática el año pasado, ya que las atracciones iban a colisionar con los trabajos de la nueva urbanización del aparcamiento. Al final se decidió que las obras comenzaran después de San Juan, de manera que los feriantes pudieran instalar allí las atracciones. Estas ejecuciones consistieron en la renaturalización del gran estacionamiento, con una reordenación de espacios. Las operaciones se corresponden con el programa Brera de renaturalizaciones.

Con el nuevo diseño del aparcamiento cabía la posibilidad de instalar la feria en Los Pajaritos. El problema era que iba a quedar distribuida en su caso en dos sectores, algo que los empresarios consideraban poco viable.

El año pasado se abrió la posibilidad de que la feria fuera a instalarse en la zona de expansión, concretamente en la calle Elio Antonio de Nebrija. Esto provocó el rechazo de los vecinos, que abogaron por una marcha al polígono industrial.

Al final ha sido el acuerdo entre particulares el que ha salvado la situación. Por su parte, los empresarios han comenzado a llegar y puede verse presencia de vehículos en la parcela que hay junto al vivero de empresas. No obstante, las atracciones estarán emplazadas junto a Leclerc.