El encierro en Soria previo a las Fiestas de San Juan deja estas fotos de la carreras

Mañana de encierro en Soria, previo al comienzo oficial de las Fiestas de San Juan en solo cuatro días. La Asociación Cultural Taurina Soriana de Encierros volvió a reunir a numerosos aficionados en carreras arriba y abajo desde la Plaza de Toros hasta los Patios de Don Vela.

El evento, que alcanza su octava edición, se desarrolló durante una hora desde las 10:00. Cuatro novillos y diversos mansos dieron cuatro subidas y sus correspondientes bajadas para deleite de los aficionados a los encierros.

Los animales completaron el recorrido previsto hasta la zona de Patios de Don Vela, donde se instalaron unos corrales móviles para que pudieran descansar antes de regresar al punto de partida. El encierro volvió a contar con una notable presencia de público, que siguió el recorrido desde vallas y balcones para disfrutar de las carreras protagonizadas por corredores y animales. La jornada taurina se prolongó aproximadamente durante una hora.

La programación continuó después con una actividad pensada para los más pequeños: una trashumancia infantil con bueyes que recorrieron varias veces el trayecto preparado. Posteriormente, hubo un vermouth y charanga, una gran mañana para ir calentando motores para las Fiestas de San Juan.

Suelta de reses bravas por las calles previa a las Fiestas de San JuanMARIO TEJEDOR Encierro urbano por las calles de Soria

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