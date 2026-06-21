El encierro en Soria previo a las Fiestas de San Juan deja estas fotos de la carreras

El evento, que alcanza su octava edición, se desarrolló durante una hora desde las 10:00.
Cuatro novillos y diversos mansos dieron cuatro subidas y sus correspondientes bajadas para deleite de los aficionados a los encierros.
La programación continuó después con una actividad pensada para los más pequeños:
una trashumancia infantil con bueyes que recorrieron varias veces el trayecto preparado. Posteriormente, hubo un vermouth y charanga, una gran mañana para ir calentando motores para las Fiestas de San Juan.
Suelta de reses bravas por las calles previa a las Fiestas de San Juan MARIO TEJEDOR
Encierro urbano por las calles de Soria
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Encierro urbano por las calles de Soria
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