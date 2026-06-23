El Ayuntamiento de Soria coordina un amplio dispositivo de servicios para garantizar el desarrollo de las fiestas de San Juan

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha coordinado un amplio dispositivo de servicios públicos para garantizar el correcto desarrollo de las fiestas de San Juan, con especial atención a las jornadas que concentran una mayor afluencia de público tanto en la ciudad como en el monte Valonsadero.

El operativo incluye transporte público especial, asistencia sanitaria, puntos violeta, guardacascos, baños portátiles, limpieza extraordinaria y coordinación permanente con los distintos cuerpos de seguridad y emergencias.

Con motivo de la celebración de La Saca, el jueves 25 de junio, se habilitará un servicio especial de autobuses entre Soria y Valonsadero desde las 7.00 hasta las 16.00 horas, con salida desde la calle Mosquera de Barnuevo y destino la Casa del Guarda.

Asimismo, se pondrá en funcionamiento el servicio de guardacascos en el monte Valonsadero entre las 7.00 y las 16.00 horas, así como los baños portátiles, que permanecerán operativos de 7.00 a 14.00 horas.

El Punto Violeta móvil estará presente en Valonsadero entre las 8.30 y las 11.30 horas para ofrecer información, sensibilización y atención ante cualquier situación relacionada con la violencia sexual.

Además, el Truck Sanitario prestará servicio en el monte entre las 8.00 y las 14.00 horas.

La concejala de Festejos, Ana Alegre, ha puesto en valor el importante trabajo que realiza el personal del almacén municipal durante las semanas previas a La Saca para garantizar la seguridad del recorrido. Asimismo, ha querido agradecer la colaboración de todas las personas y colectivos que hacen posible el desarrollo de este acto tan singular, con una mención especial a la Asociación Amigos de La Saca, a los corraleros de la plaza y a todas las personas que trabajan de forma coordinada para que la jornada transcurra con normalidad. En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de quienes participan en la fiesta para que respeten en todo momento las indicaciones de la organización y de la Asociación Amigos de La Saca, colaboren con los dispositivos de seguridad y mantengan una actitud de respeto hacia los animales, recordando que su bienestar es una condición indispensable para preservar una tradición tan emblemática como La Saca.

El dispositivo sanitario contará con un Truck Sanitario ubicado en la calle Mesta durante los principales días festivos. Prestará servicio el jueves de La Saca de 21.00 a 3.00 horas y los días de Viernes de Toros, Sábado Agés y Domingo de Calderas de 9.00 a 3.00 horas.

Por su parte, el Punto Violeta fijo de Mariano Granados estará operativo durante las noches festivas desde las 00.00 hasta las 05.00 horas, entre el miércoles y el domingo. Además, se reforzará con horarios específicos de tarde durante Viernes de Toros y Sábado Agés, de 19.00 a 22.00 horas.

El Lunes de Bailas contará igualmente con un Punto Violeta móvil en el entorno del río Duero entre las 19.00 y las 22.00 horas y con servicio nocturno hasta las 2.00 horas.

El Ayuntamiento desplegará un dispositivo extraordinario de limpieza y recogida de residuos compuesto por más de 75 trabajadores, lo que supone un incremento del 75 % respecto a una jornada ordinaria.

Cada mañana se realizarán trabajos de barrido manual, barrido mecánico y baldeo en los puntos con mayor concentración de actividad festiva, incluyendo Plaza Mayor, Herradores, Mariano Granados, Plaza de las Mujeres, Plaza San Clemente, Espolón, Nicolás Rabal, Mariano Vicén, entorno de la plaza de toros, Rota de Calatañazor y recinto ferial.

El operativo contará con dos barredoras mecánicas, dos furgones hidrolimpiadores, dos cubas baldeadoras y varios vehículos de recogida de residuos. Además, durante la semana posterior a las fiestas se reforzará la limpieza en todos los barrios y se realizará un fregado intensivo de aceras en toda la ciudad.

El Ayuntamiento destaca la coordinación existente entre Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, servicios sanitarios, trabajadores municipales de los distintos departamentos, empresa de limpieza, empresa de aguas, jardinería y resto de profesionales que hacen posible el desarrollo de las fiestas.

Desde el Consistorio se recuerda la importancia de disfrutar de las fiestas con responsabilidad, respetar los espacios públicos y colaborar para mantener limpia la ciudad y el monte Valonsadero durante unos días que reúnen a miles de personas y constituyen una de las celebraciones más importantes de Soria.

El transporte urbano volverá a desempeñar un papel fundamental durante las fiestas de San Juan con un dispositivo especial diseñado para facilitar los desplazamientos y favorecer una movilidad más segura y sostenible. El servicio contará con refuerzos específicos durante las noches festivas con servicio búho y adaptará parte de sus recorridos a las necesidades derivadas de los actos programados y de la elevada afluencia de público.

Entre el 26 y el 29 de junio se habilitará un servicio nocturno especial de autobús urbano, con salidas cada hora entre las 23.02 y las 4.45 horas. Además, se establecerá un servicio extraordinario a las 4.50 horas desde Mariano Granados con destino a la calle H, permitiendo ampliar las alternativas de regreso durante las noches de mayor actividad festiva.

El operativo contempla también ajustes puntuales en algunas paradas. Durante los principales días festivos se suprimirá la parada de El Salvador y se habilitará una terminal provisional en la rotonda del Paseo del Espolón. Asimismo, determinadas jornadas incluirán modificaciones adicionales en función de los recorridos festivos y de las necesidades de movilidad detectadas.

Ante el episodio de altas temperaturas previsto para los próximos días, el Ayuntamiento de Soria recomienda extremar las precauciones, especialmente durante las celebraciones de San Juan, cuando se prevé una importante afluencia de personas tanto en la ciudad como en el monte Valonsadero.

Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, utilizar protección solar, ropa ligera y transpirable, gorra o sombrero y permanecer, siempre que sea posible, en zonas de sombra o espacios frescos. Es fundamental mantener una hidratación constante, bebiendo agua con frecuencia incluso sin sensación de sed, y moderar el consumo de bebidas alcohólicas.

Las personas mayores, los menores de edad, las embarazadas y quienes padezcan enfermedades crónicas deben prestar una especial atención a las recomendaciones sanitarias y evitar esfuerzos físicos intensos durante las horas de mayor calor. También se recomienda vigilar a familiares y personas vulnerables para detectar posibles síntomas relacionados con golpes de calor o deshidratación.

El Ayuntamiento recuerda igualmente la importancia de hacer un uso responsable de los espacios naturales, especialmente en Valonsadero, evitando cualquier conducta que pueda incrementar el riesgo de incendio y contribuyendo a mantener limpios los entornos donde se desarrollan las actividades festivas.

Disfrutar de las fiestas con responsabilidad, protegerse del calor y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia contribuirá a que los Sanjuanes se desarrollen con seguridad para todos.