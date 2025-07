¿Cuál es el verdadero escudo de la ciudad de Osma?

Publicado por José V. de Frías Balsa Soria Creado: Actualizado:

No han sido pocos los vecinos de Osma que nos han preguntado el porqué de la ausencia de nuestra colaboración, tras veinticuatro años haciéndolo, en el programa de las fiestas de la ciudad de este año. Tenemos razones que estamos dispuestos a referir a quien nos las solicite. No obstante, dada la fecha en que nos encontramos, justo es que no nos olvidemos de la vieja Ciudad cuya Calle Real, que parte de la corporación municipal quiere decorar, recorrerá la procesión con la imagen de Santa Cristina.

Pero antes de entrar en faena reproducimos un poema, aparecido en la prensa de El Burgo de Osma el año 1933, titulado «El gato socialista». Dice:

«Un gato, que se hacía socialista

con el designio de llegar a empleado

se estaba tramitando un pollo asado

en la cocina de un capitalista.

Otro gato, con lógica sectaria,

díjole desde el hueco de un postigo:

-Sabes, yo también querido amigo,

pertenezco a la clase proletaria.

Bien sé porque conozco nuestros fueros,

que, si bajo, ese pollo que dispones

lo partirás conmigo en dos raciones,

ya que por algo somos compañeros.

-Oh, no!… repuso el otro sin pudor,

yo no divido nada con ninguno;

porque, soy socialista en el ayuno,

pero, comiendo… soy conservador!

En su momento, y cuando dirigíamos la revista «Arévacos» (1999-2016), de grato recuerdo y sensible pérdida por la inoperancia de ciertas personas, sugerimos, en alguno de sus sesenta y cinco números, la posibilidad de que en uno de los cuarterones de las puertas de las casas consistoriales de El Burgo (que hoy lo son, pese a quien pese, de la Villa y de la Ciudad) figurasen, junto a las armas de la primera las de la segunda. Pero nada de hizo.

Pues bien, en una de nuestra visita a la iglesia parroquial de Santa Cristina, en cuya portada, por cierto, se exhiben dos cartelas con textos por los que sus autoras no entrarán en ninguna de las reales academias, nos sorprendió un pretenso escudo de la ciudad que pensamos carece de todo fundamento histórico, es pura invención y atenta contra todas las normas del arte de la heráldica.

Al igual, creemos, que el de la Villa, al que, por cierto, al llegar la II República se le despojó de la corona real y se le puso la mural. Pasada la Guerra Civil, se olvidaron de quitar la corona republicana que aun hoy sigue coronando el escudo de la Villa Mitrada.

Ahora que se está encizañando tanto con la ley de la Memoria Histórica, dejando de lado otros problemas de primera necesidad de solución, acaso fuera el momento oportuno para devolver al escudo de la Villa su situación anterior. También hay que recodar que años atrás, cuando Santos Iruela Poza fue alcalde de El Burgo, hubo un intento de creación del escudo municipal para lo cual se consultó a Florentino Zamora Lucas, de feliz memoria, correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Por lo que a Osma se refiere el año 1756 Antonio de Moya publicó, en Madrid, su obra «Rasgo heroyco: Declaración de las empresas, armas, y blasones con que se ilustran, y conocen los principales Reynos, Provincias, Ciudades, y Villas de España y compendio instrumental de su historia». Refiriéndose al escudo de la Ciudad, puede leerse: «Los Historiadores de más crédito, que tratan de las memorias antiguas de España, dicen, que Osma se llamó Uxama en tiempo de los Romanos, y oy, con muy poca corruptela, conserva el mismo nombre: Del discurso de su Historia se comprehende, que ganaron las Armas con que se ilustran sus Moradores, defendiendo à su Rey de algún aprieto, pues muestran su figura en alto de un Castillo, que blasonan en Campo de Plata. De el significado del Castillo en Armerìas se ha dicho muchas veces, y todas representaron en èl la grandeza, y elevación, la fortaleza, el asylo, y la salvaguardia del Soberano, de los Amigos, y Vecinos, que à su amparo se acogen: con que viendo el progresso de las defensas, y empeños de Armas, que han tenido los Moradores de Osma, no se puede ignorar la causa, y motivo por què usan los Blasones que obstenta por memoria de sus heroycas acciones».

En la «parte del Atlas Mayor o Geografía Blaviana que contiene las cartas y descripciones de las Españas», se dedican escasas líneas a la Ciudad. Por lo que se refiere a su armas o escudo, escribe que «hace por armas sobre plata, un castillo, y Rey encima».

La única verdad del invento es que el escudo es castellano. Fallos señalamos sólo algunos:

El castillo, almenado de tres almenas, debería estar sobre campo plata mientras que los inventores lo ponen sobre gules.

La almena principal debería estar superada de un busto real coronado.

La corona que han puesto es ducal, lo que no se ajusta a la realidad pues la Real Academia de la Historia ordenaría poner la corona real.

El texto «La ciudad de Osma» está fuera de lugar, ya que debería ir en la bordura, que no figura en el inventado para Osma.

Las pretendidas armas de la Ciudad han sido mal copiadas de las que se ven en Wikipedia, si bien allí el castillo es de plata y los copistas le hacen de oro.

En esa página el escudo carece de leyenda y en el pretendido se va incorrectamente cargado sobre el campo.

En fin, «zapatero a tus zapatos».