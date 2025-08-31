Cartas de aprendizaje de soguero y boticario en la villa de Ágreda

Publicado por José V. de Frías Balsa Soria Creado: Actualizado:

No ha mucho que el Centro de Estudios de la Tierra de Ágreda y el Moncayo Soriano, al que hemos de felicitar sinceramente, acaba de poner a disposición del público el número 24 de su revista, correspondiente al mes de junio del año en curso. En él, su directora y presidenta del Centro, Pilar Ruiz Cacho, escribe un interesante artículo sobre «Aprendices de oficios en la villa de Ágreda (1644-1649)». Publicación que nos da pie para escribir lo que sigue.

Hojeando los folios de los legajos protocolizados por los escribanos del rey y del ayuntamiento de la villa y tierra han ido saliendo a nuestro paso, entre otras, abundantes cartas de aprendizaje de los oficios de cantero, escultor, pintor, platero, carpintero, bordador, ensamblador, ollero… También las de otras actividades, como las de zapatero, tundidor, sastre, cañamicero y soguero, pelaire, albeitar… En esta ocasión nos ocuparemos, únicamente, de dos de ellas: la carta de aprendiz de boticario y lo de un soguero.

En el primero de los casos hemos de remontarnos al 26 de septiembre de 1590 y hacernos presentes en la escribanía de Francisco de Yanguas. Ese día, María Sancho, viuda de Diego García y vecina de Trévago, ponía por aprendiz a Juan García, su hijo, para que Juan Ruiz, soguero, vecino de Ágreda, durante ocho años, a contar desde el 25 de junio de ese año, «le haya de enseñar el oficio de cañamicería y soguería haciendo de su parte todo lo que en sí fuere sin receptarle ni esconderle cosa alguna de lo que supiere».

La dicha María Sancho, por su parte, se obligó a que su hijo serviría al maestro durante esos años «entera y cumplidamente sin hacer ausencia y si la hiciere, dentro de veinte días como la hiciere, se lo volverá a su casa y servicio y no volviéndolo le pagará la costa que hubiere hecho el tiempo que hubiere estado en su casa. Juan Ruiz se obligó a lo susodicho y que el día que cumpliere le daría «un vestido pardo dieciocheno y dos camisas y vestido como se acostumbra a vestir a los demás aprendices».

En el segundo de los casos, fue el 22 de octubre de 1604 cuando Cristóbal de Alfaro, boticario de la Villa, recibió como aprendiz del arte de la botica al hijo de Juan Tello, vecino de Ólvega.

Gaspar, que así se llamaba, aprendería por tiempo de tres años durante los cuales «el dicho Cristóbal de Alfaro lo terná y enseñará el oficio y arte de la botica todo lo que en sí fuere sin le encubrir cosa alguna e que el dicho Gaspar Tello pudiere aprender y le dará de comer y todos los çapatos necesarios que hubiere menester y cumplido los tres años le vestirá enteramente de paño que cueste a doce reales la vara y además desto le dará un sombrero y un jubón de lino y dos camisas una de lino y otra de cáñamo y medias y calzas».

Juan Tello, por lo que le tocaba, se obligó a que el alumno estaría en servicio del boticario dicho tiempo, sin irse ni ausentarse. Caso de hacerlo, lo debía volver, dentro de seis días de como se hubiera marchado siendo «avisado por el dicho Cristóbal de Alfaro para que lo vuelva y no lo volviendo se obliga de pagar al dicho Cristóbal, por el coste y aprovechamientos que el dicho su hijo hubiere recibido, treinta ducados los cuales se obliga de pagar en cualquier tiempo que el dicho su hijo se haya ido sin acabar de cumplir y por ello pueda ser ejecutado, sin que para ello sea necesario otra averiguación alguna».

Ambas parte y cada una de ellas, en los dos casos, obligaron sus personas y bienes muebles y raíces, habidos y por haber, dieron poder cumplido a cualesquier justicias del rey, a cuya jurisdicción se sometieron, renunciando, como renuncian, su propio fuero, jurisdicción y domicilio.

Resulta curioso que el aprendizaje de boticario sólo fuese por espacio de tres años frente a los ocho en los que debía ocuparse el aspirante a cañamicero y soguero. También es menor, casi siempre, el tiempo de aprendiz en otros oficios, que en principio, parecen más difíciles de llevar a la práctica, como serían los contratos de pintura, escultura, orfebrería, bordado…

A Cristóbal de Alfaro, al que documentamos en Ágreda al menos desde 1582, pensamos que se le podría contar entre los buenos oficiales de su arte de los que asegura el refranero que «el buen boticario ha de tener cuatro ces: ciencia, conciencia, capital y cojera», esta última para que le impidiese ausentarse de su botica. No está fuera de lugar recordar, del mismo modo, que «en la Medicina, como en todas las cosas, las novedades son peligrosas» y que «fácil es recetar, pero difícil curar».

Cristóbal, esposo de Catalina Beltrán, debió ser un gran colmenero pues, en varias ocasiones, vendió cera y miel a vecinos de la villa y de otros lugares; también pescados, cordobanes… Dª Margarita de Fuenmayor, marquesa de Falces, le apoderó, algunas veces, para que por ella resolviese ciertos asuntos. En 1593 es uno de los mayordomos que encarga las danzas para la fiesta del Corpus y de la Virgen de ese año. Y en 1595 figura como síndico del monasterio de San Julián y Santa Basilisa, frailes de franciscanos, extramuros de Ágreda. El matrimonio se mandó enterrar en el convento de agustinos.