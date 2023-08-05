El día grande de Salduero, en fotos. La procesión de la Virgen de las Nieves

Salduero (Soria) vive este sábado su día grande de las fiestas mayores, dedicadas a la Virgen de las Nieves. La imagen mariana ha sido protagonista de la multitudinaria procesión por las calles de la localidad portada, como manda la tradición, por mujeres. Estas son las fotos de un acto del que tomarán el relevo otros como la pelota mano, la verbena o, ya para el domingo, la caldereta popular.
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES