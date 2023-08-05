Heraldo-Diario de Soria

Fiestas

El día grande de Salduero, en fotos. La procesión de la Virgen de las Nieves

La localidad de Pinares despide este domingo las celebraciones con la caldereta popular

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

Redacción
Soria

Salduero (Soria) vive este sábado su día grande de las fiestas mayores, dedicadas a la Virgen de las Nieves. La imagen mariana ha sido protagonista de la multitudinaria procesión por las calles de la localidad portada, como manda la tradición, por mujeres. Estas son las fotos de un acto del que tomarán el relevo otros como la pelota mano, la verbena o, ya para el domingo, la caldereta popular.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

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Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

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Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

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Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

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Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

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Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.

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FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

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Salduero vive el día grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen de las Nieves.RAUEL FERNÁNDEZ

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FIESTAS DE SALDUERO, PROCESIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES

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