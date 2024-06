San Pedro: 10 pasos para cruzar la hoguera en su primera vez frente a las brasas

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

10 pasos. Un número redondo en una noche mágica. La que este pasado domingo vivió el joven Alberto Hernández que con 20 años se decidió a descalzarse junto a la hoguera de San Pedro Manrique para cruzar, por primera vez, la alfombra de brasas cumpliendo, como ya hizo su padre con 14 años, la inmemorial tradición sampedrana en la noche más corta del año. Con el añadido, además, de que fue el único en pisar 10 veces sobre las brasas junto a Basilio, uno de los pasadores veteranos que llevaba en su espalda a Paula, amiga de la móndida Andrea Sánchez. Sin embargo Alberto decidió cruzar esta primera vez solo.

La mayoría de los 21 pasadores cruzaron la hoguera dando 6 o 7 pasos. Uno lo hizo en ocho, otro en cinco y dos en 9. Únicamente Alberto logró la hazaña, en su primera vez, de que sus pies pisaran cinco veces cada uno sobre las ascuas. Y lo hizo con una sonrisa en el rostro. Tras la hazaña, emotivos abrazos de familiares y amigos.

Al terminar explicó que a pesar de estar "muy nervioso" había cumplido la tradición y se mostró "muy contento" por ello. "Lo he intentado hacer con paso firme. Estoy muy contento. He pasado nervioso pero concentrado. La sensación es increíble. No se puede describir con palabras".

Respecto a su técnica, Alberto indicó que no hay mucho secreto: "Hay que intentar pisar bien y fuerte, firme. Hay que estar mentalizado", apunta para cumplir un rito "que ya tocaba. Mi padre lo ha pasado desde los 14 años y a mi ya me tocaba".