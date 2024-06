Terremoto en un pueblo del noreste de Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

No se ha sentido en el pueblo, pero sí ha sido lo suficientemente intenso para quedar registrado en el Instituto Geográfico Nacional, IGN. Ha ocurrido en Cigudosa, que en la noche de este jueves ha sufrido un terremoto de magnitud 2,1.

Esta zona soriana, en el noreste soriano, suele haber pequeños seísmos sin consecuencias. El temblor se registró a las 21.21 horas del jueves, según recoge el IGN, que no informa de la profundidad.

El terremoto no se ha notado en el pueblo. "Nadie me ha comentado nada, porque yo estaba fuera de Cigudosa, así que pienso que no se habrá sentido", comenta el alcalde, Fausto Cabriada Miguel. El dirigente municipal sí tiene constancia de que no es el primer terremoto que se registra en el pueblo, donde "los mayores sí cuentan historias de que en el pueblo los ha habido", eso sí, sin consecuencias.

Perteneciente a la comarca de Tierras Altas, al noreste de la provincia y limítrofe con La Rioja, Cigudosa está a orillas del río Alhama y es el municipio de la provincia que se encuentra a menor altitud.

Él último terremoto de cierta magnitud en Soria también fue en la zona: se registró en Beratón en octubre, de 3; y hubo otro el mes anterior, en esta ocasión de 2,5. El IGN solo muestra terremotos de magnitud igual o superior a 1,5.

La magnitud es una medida de la energía liberada por un terremoto y se determina a partir de la señal registrada en un sismograma. En función del tipo de onda del sismograma se obtiene una escala de magnitud diferente. "La más conocida es la magnitud local de Richter", suscribe el Instituto Geográfico Nacional en su página web, muy completa y didáctica.

Entre las dudas que resuelve se encuentra la diferencia entre magnitud e intensidad. El primer término indica la medida del tamaño de un terremoto y no cambia con la distancia al epicentro. Mientras, la intensidad señala la forma en que ha sido sentido un terremoto y el grado de daño que ha causado en su lugar. Así, este daño va disminuyendo según la distancia desde el epicentro.